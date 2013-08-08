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Материалы
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Адама Тамбура
№33
Защитник
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Команда
Рандерс
Гражданство
Мали
Дата рождения
18 мая 1985 (35) лет
Рост
170
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
Сезон:
2013/2014
08.08.2013
08 авг. 2013
чт
19:00
Рубин
2 : 0
Рандерс
08.08.2013
08 авг. 2013
чт
19:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Рубин
2
Рандерс
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
01.08.2013
01 авг. 2013
чт
19:30
Рандерс
1 : 2
Рубин
01.08.2013
01 авг. 2013
чт
19:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Рандерс
1
Рубин
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд