Адама Тамбура
№33
Защитник
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Команда
Рандерс
Гражданство
Мали
Дата рождения
18 мая 1985 (35) лет
Рост
170
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
08.08.2013 08 авг. 2013 чт 19:00
Рубин
2 : 0
Рандерс
08.08.2013 08 авг. 2013 чт 19:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Рубин
2
Рандерс
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
01.08.2013 01 авг. 2013 чт 19:30
Рандерс
1 : 2
Рубин
01.08.2013 01 авг. 2013 чт 19:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Рандерс
1
Рубин
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд