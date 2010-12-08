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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Рето Дзанни
№0
Защитник
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Команда
Вадуц
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
9 февр. 1980 (41) год
Рост
188
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
Сезон:
2010/2011
2008/2009
08.12.2010
08 дек. 2010
ср
22:45
Бавария
3 : 0
Базель
08.12.2010
08 дек. 2010
ср
22:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 6 тур
Бавария
3
Базель
0
был в запасе
23.11.2010
23 нояб. 2010
вт
22:45
Базель
1 : 0
ЧФР Клуж
23.11.2010
23 нояб. 2010
вт
22:45
минуты: 89' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур
Базель
1
ЧФР Клуж
0
минуты: 89' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур
03.11.2010
03 нояб. 2010
ср
22:45
Базель
2 : 3
Рома
03.11.2010
03 нояб. 2010
ср
22:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 4 тур
Базель
2
Рома
3
был в запасе
28.09.2010
28 сент. 2010
вт
21:45
Базель
1 : 2
Бавария
28.09.2010
28 сент. 2010
вт
21:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 2 тур
Базель
1
Бавария
2
был в запасе
15.09.2010
15 сент. 2010
ср
21:45
ЧФР Клуж
2 : 1
Базель
15.09.2010
15 сент. 2010
ср
21:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 1 тур
ЧФР Клуж
2
Базель
1
был в запасе