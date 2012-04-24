Гретар Стейнссон
№31
Защитник
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Команда
Гражданство
Исландия
Дата рождения
9 янв. 1982 (39) лет
Рост
189
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.04.2012 24 апр. 2012 вт 21:45
Астон Вилла
1 : 2
Болтон
24.04.2012 24 апр. 2012 вт 21:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Астон Вилла
1
Болтон
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 29 тур
21.04.2012 21 апр. 2012 сб 17:00
Болтон
1 : 1
Суонси
63'
63'
63'
21.04.2012 21 апр. 2012 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Болтон
1
Суонси
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 35 тур
09.04.2012 09 апр. 2012 пн 17:00
Ньюкасл Юнайтед
2 : 0
Болтон
09.04.2012 09 апр. 2012 пн 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Ньюкасл Юнайтед
2
Болтон
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 33 тур
07.04.2012 07 апр. 2012 сб 17:00
Болтон
0 : 3
Фулхэм
07.04.2012 07 апр. 2012 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Болтон
0
Фулхэм
3
был в запасе
24.03.2012 24 марта 2012 сб 18:00
Болтон
2 : 1
Блэкберн
24.03.2012 24 марта 2012 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Болтон
2
Блэкберн
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 30 тур
10.03.2012 10 марта 2012 сб 15:45
Болтон
2 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
10.03.2012 10 марта 2012 сб 15:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Болтон
2
Куинз Парк Рейнджерс
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 28 тур
03.03.2012 03 марта 2012 сб 18:00
Манчестер Сити
2 : 0
Болтон
23'
23'
23'
03.03.2012 03 марта 2012 сб 18:00
23'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Манчестер Сити
2
Болтон
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 27 тур
25.02.2012 25 февр. 2012 сб 18:00
Челси
3 : 0
Болтон
25.02.2012 25 февр. 2012 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Челси
3
Болтон
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 26 тур
11.02.2012 11 февр. 2012 сб 18:00
Болтон
1 : 2
Уиган Атлетик
90'
90'
90'
11.02.2012 11 февр. 2012 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Болтон
1
Уиган Атлетик
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 25 тур
01.02.2012 01 февр. 2012 ср 22:59
Болтон
0 : 0
Арсенал
39'
39'
39'
01.02.2012 01 февр. 2012 ср 22:59
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Болтон
0
Арсенал
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 23 тур
21.01.2012 21 янв. 2012 сб 20:30
Болтон
3 : 1
Ливерпуль
50'
50'
50'
21.01.2012 21 янв. 2012 сб 20:30
50'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Болтон
3
Ливерпуль
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 22 тур
14.01.2012 14 янв. 2012 сб 18:00
Манчестер Юнайтед
3 : 0
Болтон
14.01.2012 14 янв. 2012 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Манчестер Юнайтед
3
Болтон
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 21 тур
04.01.2012 04 янв. 2012 ср 22:59
Эвертон
1 : 2
Болтон
04.01.2012 04 янв. 2012 ср 22:59
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Эвертон
1
Болтон
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 20 тур
31.12.2011 31 дек. 2011 сб 18:00
Болтон
1 : 1
Вулверхэмптон
31.12.2011 31 дек. 2011 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Болтон
1
Вулверхэмптон
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 19 тур
20.12.2011 20 дек. 2011 вт 22:59
Блэкберн
1 : 2
Болтон
20.12.2011 20 дек. 2011 вт 22:59
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Блэкберн
1
Болтон
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 17 тур
17.12.2011 17 дек. 2011 сб 18:00
Фулхэм
2 : 0
Болтон
63'
63'
63'
17.12.2011 17 дек. 2011 сб 18:00
минуты: 46' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Фулхэм
2
Болтон
0
минуты: 46' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 16 тур
10.12.2011 10 дек. 2011 сб 18:00
Болтон
1 : 2
Астон Вилла
10.12.2011 10 дек. 2011 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Болтон
1
Астон Вилла
2
был в запасе
03.12.2011 03 дек. 2011 сб 18:00
Тоттенхэм
3 : 0
Болтон
03.12.2011 03 дек. 2011 сб 18:00
минуты: 27' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Тоттенхэм
3
Болтон
0
минуты: 27' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 14 тур
26.11.2011 26 нояб. 2011 сб 18:00
Болтон
0 : 2
Эвертон
26.11.2011 26 нояб. 2011 сб 18:00
минуты: 71' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Болтон
0
Эвертон
2
минуты: 71' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 13 тур
29.10.2011 29 окт. 2011 сб 17:00
Суонси
3 : 1
Болтон
29.10.2011 29 окт. 2011 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Суонси
3
Болтон
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 10 тур