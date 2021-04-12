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Олимпиада
Хол Робсон-Кану
№4
Полузащитник
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Команда
Вест Бромвич
Гражданство
Уэльс
Дата рождения
21 мая 1989 (31) год
Рост
170
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
отборочные матчи к чм. европа
лига наций. лига в
англия. кубок
Сезон:
2020/2021
2017/2018
2016/2017
2012/2013
12.04.2021
12 апр. 2021
пн
20:00
Вест Бромвич
-:-
Саутгемптон
12.04.2021
12 апр. 2021
пн
20:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Вест Бромвич
-
Саутгемптон
-
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
14:30
Челси
2 : 5
Вест Бромвич
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
14:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Челси
2
Вест Бромвич
5
был в запасе
13.03.2021
13 марта 2021
сб
18:00
Кристал Пэлас
1 : 0
Вест Бромвич
13.03.2021
13 марта 2021
сб
18:00
минуты: 63' - 90'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Кристал Пэлас
1
Вест Бромвич
0
минуты: 63' - 90' / Англия. Премьер-лига, 28 тур
07.03.2021
07 марта 2021
вс
15:00
Вест Бромвич
0 : 0
Ньюкасл Юнайтед
07.03.2021
07 марта 2021
вс
15:00
минуты: 84' - 90'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Вест Бромвич
0
Ньюкасл Юнайтед
0
минуты: 84' - 90' / Англия. Премьер-лига, 27 тур
04.03.2021
04 марта 2021
чт
21:00
Вест Бромвич
0 : 1
Эвертон
04.03.2021
04 марта 2021
чт
21:00
минуты: 78' - 90'
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Вест Бромвич
0
Эвертон
1
минуты: 78' - 90' / Англия. Премьер-лига, 29 тур
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
18:00
Вест Бромвич
1 : 0
Брайтон & Хов
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
18:00
минуты: 83' - 90'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Вест Бромвич
1
Брайтон & Хов
0
минуты: 83' - 90' / Англия. Премьер-лига, 26 тур
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
18:00
Бернли
0 : 0
Вест Бромвич
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Бернли
0
Вест Бромвич
0
был в запасе
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
17:00
Вест Бромвич
1 : 1
Манчестер Юнайтед
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Вест Бромвич
1
Манчестер Юнайтед
1
был в запасе
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
15:00
Тоттенхэм
2 : 0
Вест Бромвич
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
15:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Тоттенхэм
2
Вест Бромвич
0
был в запасе
02.02.2021
02 февр. 2021
вт
21:00
Шеффилд Юнайтед
2 : 1
Вест Бромвич
02.02.2021
02 февр. 2021
вт
21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Шеффилд Юнайтед
2
Вест Бромвич
1
был в запасе
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
18:00
Вест Бромвич
2 : 2
Фулхэм
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Вест Бромвич
2
Фулхэм
2
был в запасе
26.01.2021
26 янв. 2021
вт
23:15
Вест Бромвич
0 : 5
Манчестер Сити
84'
84'
84'
26.01.2021
26 янв. 2021
вт
23:15
минуты: 64' - 90'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Вест Бромвич
0
Манчестер Сити
5
минуты: 64' - 90' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
19.01.2021
19 янв. 2021
вт
21:00
Вест Хэм
2 : 1
Вест Бромвич
19.01.2021
19 янв. 2021
вт
21:00
минуты: 80' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Вест Хэм
2
Вест Бромвич
1
минуты: 80' - 90' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
15:30
Вулверхэмптон
2 : 3
Вест Бромвич
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
15:30
минуты: 69' - 90'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Вулверхэмптон
2
Вест Бромвич
3
минуты: 69' - 90' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
23:00
Вест Бромвич
1 : 0
Шеффилд Юнайтед
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
23:00
минуты: 66' - 90'
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Вест Бромвич
1
Шеффилд Юнайтед
0
минуты: 66' - 90' / Англия. Премьер-лига, 10 тур
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
23:00
Манчестер Юнайтед
1 : 0
Вест Бромвич
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
23:00
минуты: 62' - 90'
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Юнайтед
1
Вест Бромвич
0
минуты: 62' - 90' / Англия. Премьер-лига, 9 тур
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
14:00
Саутгемптон
2 : 0
Вест Бромвич
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
14:00
минуты: 60' - 90'
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Саутгемптон
2
Вест Бромвич
0
минуты: 60' - 90' / Англия. Премьер-лига, 4 тур
26.09.2020
26 сент. 2020
сб
19:30
Вест Бромвич
3 : 3
Челси
26.09.2020
26 сент. 2020
сб
19:30
минуты: 66' - 90'
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Вест Бромвич
3
Челси
3
минуты: 66' - 90' / Англия. Премьер-лига, 3 тур
19.09.2020
19 сент. 2020
сб
14:30
Эвертон
5 : 2
Вест Бромвич
19.09.2020
19 сент. 2020
сб
14:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Эвертон
5
Вест Бромвич
2
был в запасе
13.09.2020
13 сент. 2020
вс
16:00
Вест Бромвич
0 : 3
Лестер Сити
13.09.2020
13 сент. 2020
вс
16:00
минуты: 60' - 90'
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Вест Бромвич
0
Лестер Сити
3
минуты: 60' - 90' / Англия. Премьер-лига, 1 тур