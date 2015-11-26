Тонел (Антонио Леонель Ногейра Соуса)
№4
Защитник
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Команда
Белененсеш
Гражданство
Португалия
Дата рождения
13 апр. 1980 (40) лет
Рост
184
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.11.2015 26 нояб. 2015 чт 21:00
Белененсеш
0 : 0
Лех
26.11.2015 26 нояб. 2015 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Белененсеш
0
Лех
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
05.11.2015 05 нояб. 2015 чт 23:05
Белененсеш
0 : 2
Базель
05.11.2015 05 нояб. 2015 чт 23:05
минуты: 29' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Белененсеш
0
Базель
2
минуты: 29' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
01.10.2015 01 окт. 2015 чт 20:00
Белененсеш
0 : 4
Фиорентина
83'
83'
83'
01.10.2015 01 окт. 2015 чт 20:00
83'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Белененсеш
0
Фиорентина
4
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
17.09.2015 17 сент. 2015 чт 22:00
Лех
0 : 0
Белененсеш
17.09.2015 17 сент. 2015 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Лех
0
Белененсеш
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур