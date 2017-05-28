Франческо Тотти
№10
Нападающий
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
27 сент. 1976 (44) года
Рост
180
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.05.2017 28 мая 2017 вс 19:00
Рома
3 : 2
Дженоа
28.05.2017 28 мая 2017 вс 19:00
минуты: 54' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Рома
3
Дженоа
2
минуты: 54' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
20.05.2017 20 мая 2017 сб 19:00
Кьево
3 : 5
Рома
20.05.2017 20 мая 2017 сб 19:00
минуты: 86' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
3
Рома
5
минуты: 86' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
14.05.2017 14 мая 2017 вс 21:45
Рома
3 : 1
Ювентус
14.05.2017 14 мая 2017 вс 21:45
минуты: 90' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Рома
3
Ювентус
1
минуты: 90' - 90' / Италия. Серия А, 36 тур
07.05.2017 07 мая 2017 вс 21:45
Милан
1 : 4
Рома
07.05.2017 07 мая 2017 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Милан
1
Рома
4
был в запасе
30.04.2017 30 апр. 2017 вс 13:30
Рома
1 : 3
Лацио
30.04.2017 30 апр. 2017 вс 13:30
минуты: 73' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Рома
1
Лацио
3
минуты: 73' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
15.04.2017 15 апр. 2017 сб 16:00
Рома
1 : 1
Аталанта
15.04.2017 15 апр. 2017 сб 16:00
минуты: 87' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Рома
1
Аталанта
1
минуты: 87' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
01.04.2017 01 апр. 2017 сб 21:45
Рома
2 : 0
Эмполи
01.04.2017 01 апр. 2017 сб 21:45
минуты: 73' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Рома
2
Эмполи
0
минуты: 73' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
19.03.2017 19 марта 2017 вс 22:45
Рома
3 : 1
Сассуоло
19.03.2017 19 марта 2017 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Рома
3
Сассуоло
1
был в запасе
12.03.2017 12 марта 2017 вс 22:45
Палермо
0 : 3
Рома
12.03.2017 12 марта 2017 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Палермо
0
Рома
3
был в запасе
04.03.2017 04 марта 2017 сб 17:00
Рома
1 : 2
Наполи
04.03.2017 04 марта 2017 сб 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Рома
1
Наполи
2
был в запасе
26.02.2017 26 февр. 2017 вс 22:45
Интер
1 : 3
Рома
26.02.2017 26 февр. 2017 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Интер
1
Рома
3
был в запасе
19.02.2017 19 февр. 2017 вс 20:00
Рома
4 : 1
Торино
19.02.2017 19 февр. 2017 вс 20:00
минуты: 82' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Рома
4
Торино
1
минуты: 82' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
07.02.2017 07 февр. 2017 вт 22:45
Рома
4 : 0
Фиорентина
07.02.2017 07 февр. 2017 вт 22:45
минуты: 81' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Рома
4
Фиорентина
0
минуты: 81' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
29.01.2017 29 янв. 2017 вс 17:00
Сампдория
3 : 2
Рома
90'
90'
90'
29.01.2017 29 янв. 2017 вс 17:00
минуты: 78' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Сампдория
3
Рома
2
минуты: 78' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
15.01.2017 15 янв. 2017 вс 17:00
Удинезе
0 : 1
Рома
15.01.2017 15 янв. 2017 вс 17:00
минуты: 63' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Удинезе
0
Рома
1
минуты: 63' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
08.01.2017 08 янв. 2017 вс 17:00
Дженоа
0 : 1
Рома
08.01.2017 08 янв. 2017 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Дженоа
0
Рома
1
был в запасе
22.12.2016 22 дек. 2016 чт 22:45
Рома
3 : 1
Кьево
22.12.2016 22 дек. 2016 чт 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Рома
3
Кьево
1
был в запасе
04.12.2016 04 дек. 2016 вс 17:00
Лацио
0 : 2
Рома
04.12.2016 04 дек. 2016 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Лацио
0
Рома
2
был в запасе
27.11.2016 27 нояб. 2016 вс 22:45
Рома
3 : 2
Пескара
27.11.2016 27 нояб. 2016 вс 22:45
минуты: 72' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Рома
3
Пескара
2
минуты: 72' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
26.10.2016 26 окт. 2016 ср 21:45
Сассуоло
1 : 3
Рома
26.10.2016 26 окт. 2016 ср 21:45
минуты: 85' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
1
Рома
3
минуты: 85' - 90' / Италия. Серия А, 10 тур