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Материалы
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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
Филипп Мексес
№5
Защитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
30 марта 1982 (39) лет
Рост
187
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. кубок
италия. серия а
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2015/2016
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
21.05.2016
21 мая 2016
сб
21:45
Ювентус
1 : 0
Милан
21.05.2016
21 мая 2016
сб
21:45
был в запасе
Италия. Кубок, Финал
Ювентус
1
Милан
0
был в запасе
01.12.2015
01 дек. 2015
вт
23:00
Милан
3 : 1
Кротоне
01.12.2015
01 дек. 2015
вт
23:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Кубок, 1/16 финала
Милан
3
Кротоне
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Кубок, 1/16 финала