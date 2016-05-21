Филипп Мексес
№5
Защитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
30 марта 1982 (39) лет
Рост
187
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.05.2016 21 мая 2016 сб 21:45
Ювентус
1 : 0
Милан
21.05.2016 21 мая 2016 сб 21:45
был в запасе
Италия. Кубок, Финал
Ювентус
1
Милан
0
был в запасе
01.12.2015 01 дек. 2015 вт 23:00
Милан
3 : 1
Кротоне
01.12.2015 01 дек. 2015 вт 23:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Кубок, 1/16 финала
Милан
3
Кротоне
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Кубок, 1/16 финала