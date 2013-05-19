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Микеле Паолуччи
№9
Нападающий
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Команда
Сиена
Гражданство
Италия
Дата рождения
6 февр. 1986 (35) лет
Рост
182
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига европы плей-офф
италия. кубок
Сезон:
2012/2013
2010/2011
2009/2010
2008/2009
19.05.2013
19 мая 2013
вс
21:45
Сиена
1 : 2
Милан
19.05.2013
19 мая 2013
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1
Милан
2
был в запасе
12.05.2013
12 мая 2013
вс
16:00
Наполи
2 : 1
Сиена
12.05.2013
12 мая 2013
вс
16:00
минуты: 69' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Наполи
2
Сиена
1
минуты: 69' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
08.05.2013
08 мая 2013
ср
21:45
Сиена
0 : 1
Фиорентина
08.05.2013
08 мая 2013
ср
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Сиена
0
Фиорентина
1
был в запасе
28.04.2013
28 апр. 2013
вс
16:00
Рома
4 : 0
Сиена
28.04.2013
28 апр. 2013
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Рома
4
Сиена
0
был в запасе
21.04.2013
21 апр. 2013
вс
16:00
Сиена
0 : 1
Кьево
84'
84'
84'
21.04.2013
21 апр. 2013
вс
16:00
минуты: 75' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Сиена
0
Кьево
1
минуты: 75' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
10.03.2013
10 марта 2013
вс
17:00
Палермо
1 : 2
Сиена
10.03.2013
10 марта 2013
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Палермо
1
Сиена
2
был в запасе
03.03.2013
03 марта 2013
вс
17:00
Сиена
0 : 2
Аталанта
03.03.2013
03 марта 2013
вс
17:00
минуты: 74' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Сиена
0
Аталанта
2
минуты: 74' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
03.02.2013
03 февр. 2013
вс
17:00
Сиена
3 : 1
Интер
03.02.2013
03 февр. 2013
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Сиена
3
Интер
1
был в запасе
27.01.2013
27 янв. 2013
вс
17:00
Удинезе
1 : 0
Сиена
27.01.2013
27 янв. 2013
вс
17:00
минуты: 74' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Удинезе
1
Сиена
0
минуты: 74' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
20.01.2013
20 янв. 2013
вс
17:00
Сиена
1 : 0
Сампдория
20.01.2013
20 янв. 2013
вс
17:00
минуты: 1' - 64'
Италия. Серия А, 21 тур
Сиена
1
Сампдория
0
минуты: 1' - 64' / Италия. Серия А, 21 тур
13.01.2013
13 янв. 2013
вс
14:30
Торино
3 : 2
Сиена
75'
75'
75'
13.01.2013
13 янв. 2013
вс
14:30
75'
минуты: 41' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Торино
3
Сиена
2
минуты: 41' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
06.01.2013
06 янв. 2013
вс
17:00
Милан
2 : 1
Сиена
87'
87'
87'
06.01.2013
06 янв. 2013
вс
17:00
87'
минуты: 80' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Милан
2
Сиена
1
минуты: 80' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
22.12.2012
22 дек. 2012
сб
17:00
Сиена
0 : 2
Наполи
22.12.2012
22 дек. 2012
сб
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Сиена
0
Наполи
2
был в запасе
21.10.2012
21 окт. 2012
вс
16:00
Аталанта
2 : 1
Сиена
86'
86'
86'
21.10.2012
21 окт. 2012
вс
16:00
минуты: 85' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
2
Сиена
1
минуты: 85' - 90' / Италия. Серия А, 8 тур
07.10.2012
07 окт. 2012
вс
16:00
Сиена
1 : 2
Ювентус
07.10.2012
07 окт. 2012
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Сиена
1
Ювентус
2
был в запасе
30.09.2012
30 сент. 2012
вс
16:00
Лацио
2 : 1
Сиена
90'
90'
90'
30.09.2012
30 сент. 2012
вс
16:00
90'
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Лацио
2
Сиена
1
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 6 тур
23.09.2012
23 сент. 2012
вс
16:00
Интер
0 : 2
Сиена
23.09.2012
23 сент. 2012
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Интер
0
Сиена
2
был в запасе
16.09.2012
16 сент. 2012
вс
16:00
Сиена
2 : 2
Удинезе
16.09.2012
16 сент. 2012
вс
16:00
минуты: 90' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Сиена
2
Удинезе
2
минуты: 90' - 90' / Италия. Серия А, 3 тур
02.09.2012
02 сент. 2012
вс
21:45
Сампдория
2 : 1
Сиена
02.09.2012
02 сент. 2012
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Сампдория
2
Сиена
1
был в запасе
26.08.2012
26 авг. 2012
вс
21:45
Сиена
0 : 0
Торино
26.08.2012
26 авг. 2012
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Сиена
0
Торино
0
был в запасе