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Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Альберт Крусат
№7
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
13 мая 1982 (38) лет
Рост
165
Вес
61
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
испания. примера
Сезон:
2012/2013
2011/2012
22.09.2012
22 сент. 2012
сб
17:00
Уиган Атлетик
1 : 2
Фулхэм
22.09.2012
22 сент. 2012
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Уиган Атлетик
1
Фулхэм
2
был в запасе
15.09.2012
15 сент. 2012
сб
17:00
Манчестер Юнайтед
4 : 0
Уиган Атлетик
15.09.2012
15 сент. 2012
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Манчестер Юнайтед
4
Уиган Атлетик
0
был в запасе
01.09.2012
01 сент. 2012
сб
17:00
Уиган Атлетик
2 : 2
Сток Сити
01.09.2012
01 сент. 2012
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Уиган Атлетик
2
Сток Сити
2
был в запасе
25.08.2012
25 авг. 2012
сб
17:00
Саутгемптон
0 : 2
Уиган Атлетик
25.08.2012
25 авг. 2012
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Саутгемптон
0
Уиган Атлетик
2
был в запасе
19.08.2012
19 авг. 2012
вс
15:30
Уиган Атлетик
0 : 2
Челси
19.08.2012
19 авг. 2012
вс
15:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Уиган Атлетик
0
Челси
2
был в запасе