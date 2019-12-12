Джермейн Дефо
№9
Нападающий
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Команда
Рейнджерс
Гражданство
Англия
Дата рождения
7 окт. 1982 (38) лет
Рост
170
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.12.2019 12 дек. 2019 чт 23:00
Рейнджерс
1 : 1
Янг Бойз
12.12.2019 12 дек. 2019 чт 23:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Рейнджерс
1
Янг Бойз
1
был в запасе
07.11.2019 07 нояб. 2019 чт 23:00
Рейнджерс
2 : 0
Порту
07.11.2019 07 нояб. 2019 чт 23:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Рейнджерс
2
Порту
0
был в запасе
24.10.2019 24 окт. 2019 чт 19:55
Порту
1 : 1
Рейнджерс
24.10.2019 24 окт. 2019 чт 19:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Порту
1
Рейнджерс
1
был в запасе
03.10.2019 03 окт. 2019 чт 19:55
Янг Бойз
2 : 1
Рейнджерс
03.10.2019 03 окт. 2019 чт 19:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Янг Бойз
2
Рейнджерс
1
был в запасе
19.09.2019 19 сент. 2019 чт 22:00
Рейнджерс
1 : 0
Фейеноорд
19.09.2019 19 сент. 2019 чт 22:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Рейнджерс
1
Фейеноорд
0
был в запасе