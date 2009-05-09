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Теннис
Олимпиада
Анри Камара
№7
Нападающий
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Команда
Гражданство
Сенегал
Дата рождения
10 мая 1977 (43) года
Рост
178
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2008/2009
09.05.2009
09 мая 2009
сб
17:00
Халл Сити
1 : 2
Сток Сити
09.05.2009
09 мая 2009
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Халл Сити
1
Сток Сити
2
был в запасе
02.05.2009
02 мая 2009
сб
17:00
Сток Сити
0 : 1
Вест Хэм
02.05.2009
02 мая 2009
сб
17:00
минуты: 72' - 90'
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Сток Сити
0
Вест Хэм
1
минуты: 72' - 90' / Англия. Премьер-лига, 35 тур
25.04.2009
25 апр. 2009
сб
17:00
Фулхэм
1 : 0
Сток Сити
25.04.2009
25 апр. 2009
сб
17:00
минуты: 84' - 90'
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Фулхэм
1
Сток Сити
0
минуты: 84' - 90' / Англия. Премьер-лига, 34 тур
14.03.2009
14 марта 2009
сб
18:00
Эвертон
3 : 1
Сток Сити
14.03.2009
14 марта 2009
сб
18:00
минуты: 81' - 90'
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Эвертон
3
Сток Сити
1
минуты: 81' - 90' / Англия. Премьер-лига, 29 тур
04.03.2009
04 марта 2009
ср
22:45
Сток Сити
2 : 0
Болтон
04.03.2009
04 марта 2009
ср
22:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Сток Сити
2
Болтон
0
был в запасе
07.02.2009
07 февр. 2009
сб
18:00
Сандерленд
2 : 0
Сток Сити
07.02.2009
07 февр. 2009
сб
18:00
минуты: 30' - 90'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Сандерленд
2
Сток Сити
0
минуты: 30' - 90' / Англия. Премьер-лига, 25 тур
28.01.2009
28 янв. 2009
ср
22:45
Уиган Атлетик
1 : 1
Ливерпуль
28.01.2009
28 янв. 2009
ср
22:45
минуты: 81' - 90'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Уиган Атлетик
1
Ливерпуль
1
минуты: 81' - 90' / Англия. Премьер-лига, 23 тур
17.01.2009
17 янв. 2009
сб
18:00
Манчестер Сити
1 : 0
Уиган Атлетик
17.01.2009
17 янв. 2009
сб
18:00
минуты: 86' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Манчестер Сити
1
Уиган Атлетик
0
минуты: 86' - 90' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
14.01.2009
14 янв. 2009
ср
23:00
Манчестер Юнайтед
1 : 0
Уиган Атлетик
14.01.2009
14 янв. 2009
ср
23:00
минуты: 75' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Манчестер Юнайтед
1
Уиган Атлетик
0
минуты: 75' - 90' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
11.01.2009
11 янв. 2009
вс
16:30
Уиган Атлетик
1 : 0
Тоттенхэм
11.01.2009
11 янв. 2009
вс
16:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Уиган Атлетик
1
Тоттенхэм
0
был в запасе
28.12.2008
28 дек. 2008
вс
17:00
Болтон
0 : 1
Уиган Атлетик
28.12.2008
28 дек. 2008
вс
17:00
минуты: 33' - 90'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Болтон
0
Уиган Атлетик
1
минуты: 33' - 90' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
26.12.2008
26 дек. 2008
пт
18:00
Уиган Атлетик
2 : 1
Ньюкасл Юнайтед
26.12.2008
26 дек. 2008
пт
18:00
минуты: 85' - 90'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Уиган Атлетик
2
Ньюкасл Юнайтед
1
минуты: 85' - 90' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
13.12.2008
13 дек. 2008
сб
18:00
Уиган Атлетик
3 : 0
Блэкберн
13.12.2008
13 дек. 2008
сб
18:00
минуты: 83' - 90'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Уиган Атлетик
3
Блэкберн
0
минуты: 83' - 90' / Англия. Премьер-лига, 17 тур
06.12.2008
06 дек. 2008
сб
18:00
Арсенал
1 : 0
Уиган Атлетик
06.12.2008
06 дек. 2008
сб
18:00
минуты: 1' - 65'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Арсенал
1
Уиган Атлетик
0
минуты: 1' - 65' / Англия. Премьер-лига, 16 тур
29.11.2008
29 нояб. 2008
сб
18:00
Уиган Атлетик
2 : 1
Вест Бромвич
63'
63'
63'
29.11.2008
29 нояб. 2008
сб
18:00
63'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2
Вест Бромвич
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 15 тур
24.11.2008
24 нояб. 2008
пн
23:00
Уиган Атлетик
1 : 0
Эвертон
50'
50'
50'
24.11.2008
24 нояб. 2008
пн
23:00
50'
минуты: 46' - 90'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Уиган Атлетик
1
Эвертон
0
минуты: 46' - 90' / Англия. Премьер-лига, 14 тур