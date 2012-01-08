Бенджани Мварувари
№25
Нападающий
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Команда
Гражданство
Зимбабве
Дата рождения
13 авг. 1978 (42) года
Рост
188
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.01.2012 08 янв. 2012 вс 18:00
Челси
4 : 0
Портсмут
08.01.2012 08 янв. 2012 вс 18:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Челси
4
Портсмут
0
был в запасе