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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Марио Гомес
№27
Нападающий
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Команда
Штутгарт
Гражданство
Германия
Дата рождения
10 июля 1985 (35) лет
Рост
189
Вес
88
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. кубок
германия. бундеслига
лига европы групповой этап
италия. серия а
лига европы плей-офф
италия. кубок
лига европы квалификация
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2012/2013
2011/2012
05.02.2020
05 февр. 2020
ср
20:30
Байер
2 : 1
Штутгарт
05.02.2020
05 февр. 2020
ср
20:30
был в запасе
Германия. Кубок, 1/8 финала
Байер
2
Штутгарт
1
был в запасе