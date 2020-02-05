Марио Гомес
№27
Нападающий
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Команда
Штутгарт
Гражданство
Германия
Дата рождения
10 июля 1985 (35) лет
Рост
189
Вес
88
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
05.02.2020 05 февр. 2020 ср 20:30
Байер
2 : 1
Штутгарт
05.02.2020 05 февр. 2020 ср 20:30
был в запасе
Германия. Кубок, 1/8 финала
Байер
2
Штутгарт
1
был в запасе