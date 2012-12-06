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Евро-2020
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Олимпиада
Карло Кудичини
№23
Вратарь
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
6 сент. 1973 (47) лет
Рост
186
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2012/2013
2011/2012
06.12.2012
06 дек. 2012
чт
23:05
Тоттенхэм
3 : 1
Панатинаикос
06.12.2012
06 дек. 2012
чт
23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Тоттенхэм
3
Панатинаикос
1
был в запасе
22.11.2012
22 нояб. 2012
чт
21:00
Лацио
0 : 0
Тоттенхэм
22.11.2012
22 нояб. 2012
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Лацио
0
Тоттенхэм
0
был в запасе
08.11.2012
08 нояб. 2012
чт
23:05
Тоттенхэм
3 : 1
Марибор
08.11.2012
08 нояб. 2012
чт
23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Тоттенхэм
3
Марибор
1
был в запасе
25.10.2012
25 окт. 2012
чт
20:00
Марибор
1 : 1
Тоттенхэм
25.10.2012
25 окт. 2012
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Марибор
1
Тоттенхэм
1
был в запасе
04.10.2012
04 окт. 2012
чт
20:00
Панатинаикос
1 : 1
Тоттенхэм
04.10.2012
04 окт. 2012
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Панатинаикос
1
Тоттенхэм
1
был в запасе
20.09.2012
20 сент. 2012
чт
22:05
Тоттенхэм
0 : 0
Лацио
20.09.2012
20 сент. 2012
чт
22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Тоттенхэм
0
Лацио
0
был в запасе