Себастьен Бассонг
№4
Защитник
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Команда
Гражданство
Камерун
Дата рождения
9 июля 1986 (34) года
Рост
187
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.01.2017 18 янв. 2017 ср 22:45
Саутгемптон
1 : 0
Норвич Сити
18.01.2017 18 янв. 2017 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Саутгемптон
1
Норвич Сити
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала