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Мишел Бастос
№7
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
2 авг. 1983 (37) лет
Рост
179
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
германия. бундеслига
лига чемпионов
лига европы групповой этап
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2013/2014
18.05.2014
18 мая 2014
вс
16:00
Дженоа
1 : 0
Рома
18.05.2014
18 мая 2014
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Дженоа
1
Рома
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
11.05.2014
11 мая 2014
вс
18:45
Рома
0 : 1
Ювентус
11.05.2014
11 мая 2014
вс
18:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Рома
0
Ювентус
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
04.05.2014
04 мая 2014
вс
16:00
Катания
4 : 1
Рома
04.05.2014
04 мая 2014
вс
16:00
минуты: 57' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Катания
4
Рома
1
минуты: 57' - 90' / Италия. Серия А, 36 тур
25.04.2014
25 апр. 2014
пт
21:45
Рома
2 : 0
Милан
25.04.2014
25 апр. 2014
пт
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Рома
2
Милан
0
был в запасе
19.04.2014
19 апр. 2014
сб
22:00
Фиорентина
0 : 1
Рома
19.04.2014
19 апр. 2014
сб
22:00
минуты: 79' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Фиорентина
0
Рома
1
минуты: 79' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
12.04.2014
12 апр. 2014
сб
21:45
Рома
3 : 1
Аталанта
12.04.2014
12 апр. 2014
сб
21:45
минуты: 74' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Рома
3
Аталанта
1
минуты: 74' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
02.04.2014
02 апр. 2014
ср
19:30
Рома
4 : 2
Парма
02.04.2014
02 апр. 2014
ср
19:30
минуты: 75' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Рома
4
Парма
2
минуты: 75' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
30.03.2014
30 марта 2014
вс
13:30
Сассуоло
0 : 2
Рома
90'
90'
90'
30.03.2014
30 марта 2014
вс
13:30
90'
минуты: 85' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Сассуоло
0
Рома
2
минуты: 85' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
25.03.2014
25 марта 2014
вт
22:45
Рома
2 : 1
Торино
87'
87'
87'
25.03.2014
25 марта 2014
вт
22:45
минуты: 70' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Рома
2
Торино
1
минуты: 70' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
22.03.2014
22 марта 2014
сб
22:45
Кьево
0 : 2
Рома
22.03.2014
22 марта 2014
сб
22:45
минуты: 76' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Кьево
0
Рома
2
минуты: 76' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
17.03.2014
17 марта 2014
пн
22:59
Рома
3 : 2
Удинезе
17.03.2014
17 марта 2014
пн
22:59
минуты: 81' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Рома
3
Удинезе
2
минуты: 81' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
09.03.2014
09 марта 2014
вс
22:45
Наполи
1 : 0
Рома
09.03.2014
09 марта 2014
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Наполи
1
Рома
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
01.03.2014
01 марта 2014
сб
22:45
Рома
0 : 0
Интер
01.03.2014
01 марта 2014
сб
22:45
минуты: 79' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Рома
0
Интер
0
минуты: 79' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
16.02.2014
16 февр. 2014
вс
22:45
Рома
3 : 0
Сампдория
16.02.2014
16 февр. 2014
вс
22:45
минуты: 82' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Рома
3
Сампдория
0
минуты: 82' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
09.02.2014
09 февр. 2014
вс
17:00
Лацио
0 : 0
Рома
09.02.2014
09 февр. 2014
вс
17:00
минуты: 64' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Лацио
0
Рома
0
минуты: 64' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур