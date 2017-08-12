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Баскетбол
Материалы
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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Хамит Алтынтоп
№34
Полузащитник
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Команда
Дармштадт
Гражданство
Турция
Дата рождения
8 дек. 1982 (38) лет
Рост
183
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. кубок
германия. бундеслига
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2017/2018
12.08.2017
12 авг. 2017
сб
19:30
Ян
3 : 1
Дармштадт
69'
69'
69'
12.08.2017
12 авг. 2017
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/32 финала
Ян
3
Дармштадт
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/32 финала