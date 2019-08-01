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Материалы
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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
Бранко Илич
№33
Защитник
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Команда
Астана
Гражданство
Словения
Дата рождения
6 февр. 1983 (38) лет
Рост
187
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
россия. премьер-лига
россия. кубок
испания. примера
Сезон:
2019/2020
2018/2019
01.08.2019
01 авг. 2019
чт
20:00
Мальме
3 : 2
Домжале
01.08.2019
01 авг. 2019
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Мальме
3
Домжале
2
был в запасе
25.07.2019
25 июля 2019
чт
21:45
Домжале
2 : 2
Мальме
25.07.2019
25 июля 2019
чт
21:45
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Домжале
2
Мальме
2
был в запасе
18.07.2019
18 июля 2019
чт
21:45
Домжале
1 : 0
Бальцан
18.07.2019
18 июля 2019
чт
21:45
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Домжале
1
Бальцан
0
был в запасе
11.07.2019
11 июля 2019
чт
19:30
Бальцан
3 : 4
Домжале
11.07.2019
11 июля 2019
чт
19:30
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Бальцан
3
Домжале
4
был в запасе