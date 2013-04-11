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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Александр Фрай
№13
Нападающий
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Команда
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
15 июля 1979 (41) год
Рост
179
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
германия. бундеслига
германия. кубок
Сезон:
2012/2013
2010/2011
11.04.2013
11 апр. 2013
чт
22:05
Базель
2(4) : 2(1)
Тоттенхэм
11.04.2013
11 апр. 2013
чт
22:05
минуты: 111' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Базель
2(4)
Тоттенхэм
2(1)
минуты: 111' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
04.04.2013
04 апр. 2013
чт
22:05
Тоттенхэм
2 : 2
Базель
04.04.2013
04 апр. 2013
чт
22:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Тоттенхэм
2
Базель
2
был в запасе
14.03.2013
14 марта 2013
чт
20:00
Зенит
1 : 0
Базель
14.03.2013
14 марта 2013
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Зенит
1
Базель
0
был в запасе
07.03.2013
07 марта 2013
чт
23:05
Базель
2 : 0
Зенит
90'
90'
90'
07.03.2013
07 марта 2013
чт
23:05
90'
минуты: 80' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Базель
2
Зенит
0
минуты: 80' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала