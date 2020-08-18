Давид Сильва
№21
Полузащитник
Подписаться
Команда
Реал Сосьедад
Гражданство
Испания
Дата рождения
8 янв. 1986 (35) лет
Рост
170
Вес
66
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сильва кинул «Лацио»: договорился о переходе, а потом уехал в Испанию
2
#Давид Сильва
18 августа 2020, 14:47
2
Фото Сильвы с «Этихада» – 💔 Он сыграл последний матч на этом стадионе
2
#Давид Сильва
08 августа 2020, 02:22
2
# новости спорта
У Давида Сильвы диагностирован коронавирус – сразу после презентации в «Реале Сосьедад»
31 августа 2020, 20:34
Давид Сильва перешел в «Реал Сосьедад»
18 августа 2020, 10:19
«Манчестер Сити» установит статую в честь Давида Сильвы
17 августа 2020, 19:45