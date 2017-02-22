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Материалы
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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Бастиан Швайнштайгер
№31
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
1 авг. 1984 (36) лет
Рост
183
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
германия. бундеслига
лига чемпионов плей-офф
германия. кубок
лига чемпионов
Сезон:
2016/2017
2015/2016
22.02.2017
22 февр. 2017
ср
20:00
Сент-Этьен
0 : 1
Манчестер Юнайтед
22.02.2017
22 февр. 2017
ср
20:00
минуты: 62' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Сент-Этьен
0
Манчестер Юнайтед
1
минуты: 62' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
16.02.2017
16 февр. 2017
чт
23:05
Манчестер Юнайтед
3 : 0
Сент-Этьен
16.02.2017
16 февр. 2017
чт
23:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Манчестер Юнайтед
3
Сент-Этьен
0
был в запасе