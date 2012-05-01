Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Криштиану Роналду
Эрлинг Браут Холанд
Винисиус Жуниор
Неймар Да Силва
Лионель Месси
Маркос Аоас Корреа
Квинси Промес
Александр Кокорин
Александр Соболев
Златан Ибрагимович
Россия
Словакия
Нидерланды
Косово
США
Мальта
Норвегия
Германия
Китай
Сербия
Белоруссия
Спартак
Реал
Манчестер Сити
Ливерпуль
Зенит
Краснодар
Бавария
Локомотив
ЦСКА
Барселона
Тамбов
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Сисиньо (Жоао ди Сезаре Сисеру)
№12
Защитник
Подписаться
Команда
Сивасспор
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
24 июня 1980 (40) лет
Рост
171
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
испания. примера
лига европы плей-офф
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
Сезон:
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
01.05.2012
01 мая 2012
вт
19:00
Кьево
0 : 0
Рома
01.05.2012
01 мая 2012
вт
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Кьево
0
Рома
0
был в запасе
01.04.2012
01 апр. 2012
вс
13:30
Рома
5 : 2
Новара
01.04.2012
01 апр. 2012
вс
13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Рома
5
Новара
2
был в запасе
24.03.2012
24 марта 2012
сб
20:00
Милан
2 : 1
Рома
24.03.2012
24 марта 2012
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Милан
2
Рома
1
был в запасе
10.03.2012
10 марта 2012
сб
22:45
Палермо
0 : 1
Рома
10.03.2012
10 марта 2012
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Палермо
0
Рома
1
был в запасе
08.01.2012
08 янв. 2012
вс
17:00
Рома
2 : 0
Кьево
08.01.2012
08 янв. 2012
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Рома
2
Кьево
0
был в запасе
18.12.2011
18 дек. 2011
вс
22:45
Наполи
1 : 3
Рома
18.12.2011
18 дек. 2011
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Наполи
1
Рома
3
был в запасе
12.12.2011
12 дек. 2011
пн
22:45
Рома
1 : 1
Ювентус
12.12.2011
12 дек. 2011
пн
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Рома
1
Ювентус
1
был в запасе
04.12.2011
04 дек. 2011
вс
17:00
Фиорентина
3 : 0
Рома
04.12.2011
04 дек. 2011
вс
17:00
минуты: 1' - 74'
Италия. Серия А, 14 тур
Фиорентина
3
Рома
0
минуты: 1' - 74' / Италия. Серия А, 14 тур
01.10.2011
01 окт. 2011
сб
19:00
Рома
3 : 1
Аталанта
01.10.2011
01 окт. 2011
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Рома
3
Аталанта
1
был в запасе
22.09.2011
22 сент. 2011
чт
21:45
Рома
1 : 1
Сиена
22.09.2011
22 сент. 2011
чт
21:45
минуты: 71' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Рома
1
Сиена
1
минуты: 71' - 90' / Италия. Серия А, 4 тур