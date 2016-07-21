Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Криштиану Роналду
Эрлинг Браут Холанд
Винисиус Жуниор
Неймар Да Силва
Лионель Месси
Маркос Аоас Корреа
Квинси Промес
Александр Кокорин
Александр Соболев
Златан Ибрагимович
Россия
Словакия
Нидерланды
Косово
США
Мальта
Норвегия
Германия
Китай
Сербия
Белоруссия
Спартак
Реал
Манчестер Сити
Ливерпуль
Зенит
Краснодар
Бавария
Локомотив
ЦСКА
Барселона
Тамбов
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Анатолий Тимощук
№44
Полузащитник
Подписаться
Команда
Кайрат
Гражданство
Украина
Дата рождения
30 марта 1979 (42) года
Рост
181
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
россия. премьер-лига
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
россия. кубок
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов
германия. кубок
германия. бундеслига
Сезон:
2016/2017
21.07.2016
21 июля 2016
чт
20:00
Маккаби
2 : 1
Кайрат
21.07.2016
21 июля 2016
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Маккаби
2
Кайрат
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
14.07.2016
14 июля 2016
чт
21:30
Фехервар
2 : 0
Чукарички
87'
87'
87'
14.07.2016
14 июля 2016
чт
21:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Фехервар
2
Чукарички
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
30.06.2016
30 июня 2016
чт
21:30
Чукарички
3 : 0
Ордабасы
49'
68'
49'
68'
49'
68'
30.06.2016
30 июня 2016
чт
21:30
49'
68'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Чукарички
3
Ордабасы
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд
30.06.2016
30 июня 2016
чт
18:00
Адмира
1 : 1
Спартак
27'
27'
27'
30.06.2016
30 июня 2016
чт
18:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Адмира
1
Спартак
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд