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Материалы
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Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
Элдер Поштига
№9
Нападающий
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Команда
Риу Аве
Гражданство
Португалия
Дата рождения
2 авг. 1982 (38) лет
Рост
180
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
италия. серия а
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
17.05.2015
17 мая 2015
вс
20:00
Депортиво
2 : 0
Леванте
17.05.2015
17 мая 2015
вс
20:00
был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Депортиво
2
Леванте
0
был в запасе
26.04.2015
26 апр. 2015
вс
13:00
Малага
1 : 1
Депортиво
26.04.2015
26 апр. 2015
вс
13:00
минуты: 81' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Малага
1
Депортиво
1
минуты: 81' - 90' / Испания. Примера, 33 тур
21.12.2014
21 дек. 2014
вс
14:00
Вильярреал
3 : 0
Депортиво
21.12.2014
21 дек. 2014
вс
14:00
минуты: 70' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Вильярреал
3
Депортиво
0
минуты: 70' - 90' / Испания. Примера, 16 тур
15.12.2014
15 дек. 2014
пн
22:45
Депортиво
1 : 0
Эльче
15.12.2014
15 дек. 2014
пн
22:45
был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Депортиво
1
Эльче
0
был в запасе
06.12.2014
06 дек. 2014
сб
23:59
Депортиво
0 : 1
Малага
06.12.2014
06 дек. 2014
сб
23:59
минуты: 1' - 63'
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
0
Малага
1
минуты: 1' - 63' / Испания. Примера, 14 тур
30.11.2014
30 нояб. 2014
вс
14:00
Атлетико
2 : 0
Депортиво
30.11.2014
30 нояб. 2014
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Атлетико
2
Депортиво
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 13 тур
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
23:59
Депортиво
0 : 0
Реал Сосьедад
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
23:59
минуты: 1' - 75'
Испания. Примера, 12 тур
Депортиво
0
Реал Сосьедад
0
минуты: 1' - 75' / Испания. Примера, 12 тур
07.11.2014
07 нояб. 2014
пт
22:45
Кордоба
0 : 0
Депортиво
16'
29'
16'
29'
16'
29'
07.11.2014
07 нояб. 2014
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Кордоба
0
Депортиво
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 11 тур
31.10.2014
31 окт. 2014
пт
22:45
Депортиво
1 : 2
Хетафе
80'
80'
80'
31.10.2014
31 окт. 2014
пт
22:45
80'
минуты: 46' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Депортиво
1
Хетафе
2
минуты: 46' - 90' / Испания. Примера, 10 тур
26.10.2014
26 окт. 2014
вс
19:00
Эспаньол
0 : 0
Депортиво
69'
69'
69'
26.10.2014
26 окт. 2014
вс
19:00
минуты: 59' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0
Депортиво
0
минуты: 59' - 90' / Испания. Примера, 9 тур
28.09.2014
28 сент. 2014
вс
18:00
Депортиво
0 : 1
Альмерия
28.09.2014
28 сент. 2014
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Депортиво
0
Альмерия
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 6 тур
23.09.2014
23 сент. 2014
вт
22:59
Сельта
2 : 1
Депортиво
23.09.2014
23 сент. 2014
вт
22:59
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Сельта
2
Депортиво
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 5 тур
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
17:00
Депортиво
2 : 8
Реал
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
17:00
минуты: 1' - 46'
Испания. Примера, 4 тур
Депортиво
2
Реал
8
минуты: 1' - 46' / Испания. Примера, 4 тур
15.09.2014
15 сент. 2014
пн
21:45
Эйбар
0 : 1
Депортиво
55'
55'
55'
15.09.2014
15 сент. 2014
пн
21:45
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Эйбар
0
Депортиво
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 3 тур