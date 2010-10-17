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Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Волейбол
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Олимпиада
Драман Траоре
№15
Нападающий
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Команда
Гражданство
Мали
Дата рождения
17 июня 1982 (38) лет
Рост
190
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2010
2009
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
19:45
Локомотив
1 : 0
Спартак-Нальчик
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
19:45
минуты: 59' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Локомотив
1
Спартак-Нальчик
0
минуты: 59' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 24 тур
03.10.2010
03 окт. 2010
вс
19:45
Сатурн
0 : 1
Локомотив
03.10.2010
03 окт. 2010
вс
19:45
минуты: 90' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
Сатурн
0
Локомотив
1
минуты: 90' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 23 тур
26.09.2010
26 сент. 2010
вс
19:15
Локомотив
2 : 1
Ахмат
26.09.2010
26 сент. 2010
вс
19:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
Локомотив
2
Ахмат
1
был в запасе
19.09.2010
19 сент. 2010
вс
13:00
Томь
1 : 1
Локомотив
19.09.2010
19 сент. 2010
вс
13:00
минуты: 86' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
Томь
1
Локомотив
1
минуты: 86' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 21 тур
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
14:00
Локомотив
1 : 0
ЦСКА
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Локомотив
1
ЦСКА
0
был в запасе
22.08.2010
22 авг. 2010
вс
15:00
Динамо
3 : 0
Локомотив
22.08.2010
22 авг. 2010
вс
15:00
минуты: 46' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Динамо
3
Локомотив
0
минуты: 46' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 18 тур
15.08.2010
15 авг. 2010
вс
20:20
Локомотив
2 : 3
Спартак
15.08.2010
15 авг. 2010
вс
20:20
минуты: 71' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Локомотив
2
Спартак
3
минуты: 71' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 17 тур
07.08.2010
07 авг. 2010
сб
20:00
Крылья Советов
0 : 0
Локомотив
07.08.2010
07 авг. 2010
сб
20:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Крылья Советов
0
Локомотив
0
был в запасе
01.08.2010
01 авг. 2010
вс
20:00
Локомотив
0 : 1
Ростов
01.08.2010
01 авг. 2010
вс
20:00
минуты: 46' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Локомотив
0
Ростов
1
минуты: 46' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 15 тур
25.07.2010
25 июля 2010
вс
13:15
Сибирь
2 : 2
Локомотив
25.07.2010
25 июля 2010
вс
13:15
минуты: 86' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Сибирь
2
Локомотив
2
минуты: 86' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 14 тур
10.07.2010
10 июля 2010
сб
19:30
Анжи
1 : 2
Локомотив
10.07.2010
10 июля 2010
сб
19:30
минуты: 1' - 64'
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
Анжи
1
Локомотив
2
минуты: 1' - 64' / Россия. Премьер-Лига, 12 тур
15.05.2010
15 мая 2010
сб
13:00
Локомотив
2 : 0
Амкар
15.05.2010
15 мая 2010
сб
13:00
минуты: 1' - 72'
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
Локомотив
2
Амкар
0
минуты: 1' - 72' / Россия. Премьер-Лига, 11 тур
11.05.2010
11 мая 2010
вт
17:15
Спартак-Нальчик
1 : 1
Локомотив
11.05.2010
11 мая 2010
вт
17:15
минуты: 74' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
Спартак-Нальчик
1
Локомотив
1
минуты: 74' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 10 тур
24.04.2010
24 апр. 2010
сб
17:30
Локомотив
2 : 1
Томь
24.04.2010
24 апр. 2010
сб
17:30
минуты: 90' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 7 тур
Локомотив
2
Томь
1
минуты: 90' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 7 тур
17.04.2010
17 апр. 2010
сб
13:00
ЦСКА
1 : 1
Локомотив
17.04.2010
17 апр. 2010
сб
13:00
минуты: 75' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
ЦСКА
1
Локомотив
1
минуты: 75' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 6 тур
11.04.2010
11 апр. 2010
вс
13:00
Зенит
1 : 0
Локомотив
11.04.2010
11 апр. 2010
вс
13:00
минуты: 1' - 58'
Россия. Премьер-Лига, 5 тур
Зенит
1
Локомотив
0
минуты: 1' - 58' / Россия. Премьер-Лига, 5 тур
04.04.2010
04 апр. 2010
вс
18:00
Локомотив
3 : 2
Динамо
04.04.2010
04 апр. 2010
вс
18:00
минуты: 1' - 75'
Россия. Премьер-Лига, 4 тур
Локомотив
3
Динамо
2
минуты: 1' - 75' / Россия. Премьер-Лига, 4 тур
28.03.2010
28 марта 2010
вс
13:00
Спартак
2 : 1
Локомотив
28.03.2010
28 марта 2010
вс
13:00
минуты: 46' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
Спартак
2
Локомотив
1
минуты: 46' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 3 тур
20.03.2010
20 марта 2010
сб
19:00
Локомотив
3 : 0
Крылья Советов
20.03.2010
20 марта 2010
сб
19:00
минуты: 1' - 64'
Россия. Премьер-Лига, 2 тур
Локомотив
3
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 64' / Россия. Премьер-Лига, 2 тур
14.03.2010
14 марта 2010
вс
14:00
Рубин
2 : 0
Локомотив
14.03.2010
14 марта 2010
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 1 тур
Рубин
2
Локомотив
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 1 тур