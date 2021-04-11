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Олимпиада
Юрий Морозов
№55
Защитник
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Команда
Текстильщик
Гражданство
Россия
Дата рождения
23 окт. 1985 (35) лет
Рост
190
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок групповой этап
россия. кубок
россия. первый дивизион
Сезон:
2020/2021
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
15:00
Факел
-:-
Текстильщик
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Факел
-
Текстильщик
-
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
14:00
Крылья Советов
4 : 0
Текстильщик
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 34 тур
Крылья Советов
4
Текстильщик
0
был в запасе
28.03.2021
28 марта 2021
вс
15:00
Спартак-2
1 : 1
Текстильщик
28.03.2021
28 марта 2021
вс
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 33 тур
Спартак-2
1
Текстильщик
1
был в запасе
24.03.2021
24 марта 2021
ср
17:00
Текстильщик
0 : 2
Алания
24.03.2021
24 марта 2021
ср
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Текстильщик
0
Алания
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
15:00
Текстильщик
1 : 0
Динамо
14.03.2021
14 марта 2021
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Текстильщик
1
Динамо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
10.03.2021
10 марта 2021
ср
16:00
Иртыш
0 : 1
Текстильщик
10.03.2021
10 марта 2021
ср
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 29 тур
Иртыш
0
Текстильщик
1
был в запасе
06.03.2021
06 марта 2021
сб
15:00
Текстильщик
1 : 1
Томь
59'
59'
59'
06.03.2021
06 марта 2021
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Текстильщик
1
Томь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 28 тур
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
15:00
Текстильщик
1 : 0
Чертаново
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 27 тур
Текстильщик
1
Чертаново
0
был в запасе
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
15:00
Текстильщик
0 : 2
Оренбург
67'
67'
67'
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Текстильщик
0
Оренбург
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 24 тур
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
15:00
Чайка
1 : 3
Текстильщик
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
15:00
минуты: 1' - 45'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
1
Текстильщик
3
минуты: 1' - 45' / Россия. ФНЛ, 23 тур
11.11.2020
11 нояб. 2020
ср
15:00
Текстильщик
1 : 0
Балтика
12'
3'
12'
3'
12'
3'
11.11.2020
11 нояб. 2020
ср
15:00
12'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Текстильщик
1
Балтика
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 21 тур
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
14:00
Акрон
3 : 1
Текстильщик
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Акрон
3
Текстильщик
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 19 тур
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
17:30
Волгарь
0 : 0
Текстильщик
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
17:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Волгарь
0
Текстильщик
0
был в запасе