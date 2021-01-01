Мартин Шкртел
№37
Защитник
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Команда
Истанбул Башакшехир
Гражданство
Словакия
Дата рождения
15 дек. 1984 (36) лет
Рост
191
Вес
75
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Шкртел − отважный, железный, корявый, с кучей швов на голове. Сейчас таких почти нет
2
#Мартин Шкртел
10 марта, 17:42
2