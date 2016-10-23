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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Олимпиада
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Матч завершен
Удинезе
Удине
Теро 9
Теро 71
Сапата 90
3:1
Матч завершен
Пескара
Пескара
Аквилани 74
Серия А, 9 тур
Серия А,
9 тур
Италия
23 окт. 2016, 13:30 МСК
23.10.2016, 13:30 МСК
воскресенье
Джанлука Рокки
Джанлука Рокки
Главный Судья
Составы
Удинезе
мин
1
Карнезис
Орестис Карнезис
90
77
Теро
Сирил Теро
71'
9'
71'
9'
90
30
Фелипе
Фелипе
90
5
Данило
Данило
90
3
Самир
Самир
79
26
Кумс
Свен Кумс
90
27
Видмер
Силвэн Видмер
90
14
Янкто
Якуб Янкто
63
6
Фофана
Секо Фофана
90
10
де Пауль
Родриго де Пауль
57
9
Сапата
Дуван Сапата
90'
90'
90
Запасные
22
Скуффет
Симоне Скуффет
25
Перисан
Самуэле Перисан
75
Арто
Томас Арто
4
Анджелла
Габриэле Анджелла
2
Ваге
Молла Ваге
53
Аднан
Али Аднан
23
Халлфредссон
Эмил Халлфредссон
8
Агьеманг-Баду
Эммануэль Агьеманг-Баду
95
Эвангелиста
Лукас Эвангелиста
99
Балич
Андрия Балич
19
Ридер
Ридер
18
Перица
Стипе Перица
Пескара
мин
31
Биццарри
Альбано Биццарри
90
16
Бругман
Гастон Бругман
90
14
Кампаньяро
Уго Кампаньяро
90
3
Бираги
Кристиано Бираги
90
44
Форнасьер
Микеле Форнасьер
90
11
Дзампано
Франческо Дзампано
90
20
Аквилани
Альберто Аквилани
74'
74'
90
8
Мемушай
Ледиан Мемушай
63
6
Кристанте
Бриан Кристанте
74
10
Бенали
Ахмад Бенали
74
17
Капрари
Джанлука Капрари
90
Запасные
1
Фьорилло
Винченцо Фьорилло
2
Кресценци
Алессандро Кресценци
13
Жупарич
Дарио Жупарич
21
Пепе
Симоне Пепе
5
Бруно
Алессандро Бруно
28
Митрица
Александру Митрица
27
Петтинари
Стефано Петтинари