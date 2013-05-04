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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
0:2
Матч завершен
Гройтер Фюрт
Фюрт
Сакаи 51
Аземи 89
Бундеслига, 32 тур
Бундеслига,
32 тур
Германия
4 мая 2013, 16:30 МСК
4.05.2013, 16:30 МСК
суббота
Гвидо Винкманн
Гвидо Винкманн
Главный Судья
Составы
Штутгарт
мин
0
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
0
Бока
Артур Бока
77
0
Молинаро
Кристиан Молинаро
90
0
Лопес
Фелипе Лопес
90
0
Сакаи
Готоку Сакаи
51'
51'
90
0
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
0
Гентнер
Кристиан Гентнер
90
0
Траоре
Ибрахима Траоре
90
0
Максим
Александру Максим
90
0
Харник
Мартин Харник
90
0
Оказаки
Синджи Оказаки
67
Запасные
0
Вайс
Андре Вайс
0
Рёкер
Бенедикт Рёкер
0
Вицтум
Михаэль Вицтум
0
Квист
Вилльям Квист
0
Хольцхаушер
Рафаэль Хольцхаушер
0
Македа
Федерико Македа
0
Хемлин
Кристоф Хемлин
Гройтер Фюрт
мин
0
Хесль
Вольфганг Хесль
90
0
Нехриг
Бернд Нехриг
90
0
Фюрстнер
Штефан Фюрстнер
90
0
Маврай
Мергим Маврай
90
0
Собич
Лассе Собич
90
0
Баба
Абдул Рахман Баба
90
0
Гайс
Йоханнес Гайс
46
0
Приб
Эдгар Приб
90
0
Пледль
Томас Пледль
34
0
Клаус
Феликс Клаус
80
0
Джурдич
Никола Джурдич
90
Запасные
0
Грюн
Макс Грюн
0
Кляйне
Томас Кляйне
0
Циммерманн
Маттиас Циммерманн
0
Пецос
Танос Пецос
0
Тринкс
Флориан Тринкс
0
Пак
Юн-Бин Пак
0
Аземи
Илир Аземи
89'