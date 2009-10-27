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Кубок Германии
Гройтер Фюрт VS Штутгарт
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Гройтер Фюрт - Штутгарт: 27 октября 2009 смотреть онлайн
Матч завершен
Гройтер Фюрт
Фюрт
1:0
Гройтер Фюрт - Штутгарт: 27 октября 2009 смотреть онлайн
Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
Кубок Германии, 1/8 финала
Кубок Германии,
1/8 финала
Германия
27 окт. 2009, 21:00 МСК
27.10.2009, 21:00 МСК
вторник
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы
Составы
Штутгарт
мин
0
Леманн
Йенс Леманн
90
0
Бока
Артур Бока
90
0
Таски
Сердар Таски
90
0
Дельпьер
Маттье Дельпьер
90
0
Осорио
Рикардо Осорио
90
0
Кузманович
Здравко Кузманович
90
0
Хитцльшпергер
Томас Хитцльшпергер
90
0
Треш
Кристиан Треш
90
0
Элсон
Элсон
90
0
Погребняк
Павел Погребняк
90
0
Марика
Чиприан Марика
90
Запасные
0
Штольц
Александер Штольц
-
0
Маньин
Людовик Маньин
-
0
Хильберт
Роберто Хильберт
-
0
Булахруз
Халид Булахруз
-
0
Баштюрк
Йилдирай Баштюрк
-
0
Глеб
Александр Глеб
-
0
Шибер
Юлиан Шибер
-
События
Матч окончен 1:0
Прошлые матчи
04.05.2013
04 мая 2013
сб
16:30
Штутгарт
0 : 2
Гройтер Фюрт
04.05.2013
04 мая 2013
сб
16:30
Штутгарт
0
Гройтер Фюрт
2
01.12.2012
01 дек. 2012
сб
17:30
Гройтер Фюрт
0 : 1
Штутгарт
01.12.2012
01 дек. 2012
сб
17:30
Гройтер Фюрт
0
Штутгарт
1
27.10.2009
27 окт. 2009
вт
21:00
Гройтер Фюрт
1 : 0
Штутгарт
27.10.2009
27 окт. 2009
вт
21:00
Гройтер Фюрт
1
Штутгарт
0
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