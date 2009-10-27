Гройтер Фюрт - Штутгарт: 27 октября 2009 смотреть онлайн

Матч завершен
Гройтер Фюрт
Фюрт
1:0

Гройтер Фюрт - Штутгарт: 27 октября 2009 смотреть онлайн

Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
Кубок Германии, 1/8 финала

Кубок Германии,

1/8 финала

Германия
27 окт. 2009, 21:00 МСК
27.10.2009, 21:00 МСК
вторник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Составы

Штутгарт
мин
0
Леманн
Йенс Леманн
90
0
Бока
Артур Бока
90
0
Таски
Сердар Таски
90
0
Дельпьер
Маттье Дельпьер
90
0
Осорио
Рикардо Осорио
90
0
Кузманович
Здравко Кузманович
90
0
Хитцльшпергер
Томас Хитцльшпергер
90
0
Треш
Кристиан Треш
90
0
Элсон
Элсон
90
0
Погребняк
Павел Погребняк
90
0
Марика
Чиприан Марика
90
Запасные
0
Штольц
Александер Штольц
-
0
Маньин
Людовик Маньин
-
0
Хильберт
Роберто Хильберт
-
0
Булахруз
Халид Булахруз
-
0
Баштюрк
Йилдирай Баштюрк
-
0
Глеб
Александр Глеб
-
0
Шибер
Юлиан Шибер
-

События

Матч окончен 1:0

Прошлые матчи

04.05.2013 04 мая 2013 сб 16:30
Штутгарт
0 : 2
Гройтер Фюрт
04.05.2013 04 мая 2013 сб 16:30
Штутгарт
0
Гройтер Фюрт
2
01.12.2012 01 дек. 2012 сб 17:30
Гройтер Фюрт
0 : 1
Штутгарт
01.12.2012 01 дек. 2012 сб 17:30
Гройтер Фюрт
0
Штутгарт
1
27.10.2009 27 окт. 2009 вт 21:00
Гройтер Фюрт
1 : 0
Штутгарт
27.10.2009 27 окт. 2009 вт 21:00
Гройтер Фюрт
1
Штутгарт
0

Новости

Никто уже не помнит – но Лев тренировал клубы в четырех странах. Брился наголо после финала кубка и учил вратаря Черчесова
#Йоахим Лев
09 марта, 17:30
Игрок обманул соперников и ооочень долго закатывал мяч в пустые ворота. Чуть не огреб
#Силас Вамангитука
06 декабря 2020, 20:23
Еще один герой «Баварии». За четыре года он прошел из четвертого дивизиона до победы в ЛЧ
2
#Бенжамен Павар
31 августа 2020, 16:06
2
В Бундеслигу вышел уникальный клуб: фанаты спасали его от банкротства, с ним празднуют Рождество, он...
#Унион Берлин
28 мая 2019, 00:16
#Унион Берлин
28 мая 2019, 00:16
Самый известный гей в футболе. Его признанию − пять лет
#Томас Хитцльшпергер
11 марта 2019, 11:19
# Новости матча
«Бавария» не проигрывает 13 матчей подряд
28 ноября 2020, 19:55
Марио Гомес завершает карьеру
28 июня 2020, 19:33
«Штутгарт» вышел в Бундеслигу. В последнем матче сезона забил Марио Гомес
28 июня 2020, 19:00