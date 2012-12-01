Матч завершен
Гройтер Фюрт
Фюрт
0:1
Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
Оказаки 45
Бундеслига, 15 тур

Бундеслига,

15 тур

Германия
1 дек. 2012, 17:30 МСК
1.12.2012, 17:30 МСК
суббота
Торстен Кинхефер
Торстен Кинхефер
Главный Судья
Составы
Гройтер Фюрт
мин
0
Хесль
Вольфганг Хесль
90
0
Кляйне
Томас Кляйне
90
0
Нехриг
Бернд Нехриг
80
0
Фюрстнер
Штефан Фюрстнер
90
0
Нете
Кристофер Нете
90
0
Маврай
Мергим Маврай
90
0
Шмидтгаль
Генрих Шмидтгаль
71
0
Пекович
Милорад Пекович
56
0
Штибер
Золтан Штибер
90
0
Приб
Эдгар Приб
90
0
Асамоа
Джеральд Асамоа
90
Запасные
0
Грюн
Макс Грюн
0
Собич
Лассе Собич
0
Пецос
Танос Пецос
0
Пледль
Томас Пледль
0
Зиллнер
Роберт Зиллнер
0
Клаус
Феликс Клаус
0
Эду
Эду
Штутгарт
мин
0
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
0
Бока
Артур Бока
90
0
Таски
Сердар Таски
90
0
Нидермайер
Георг Нидермайер
90
0
Сакаи
Готоку Сакаи
90
0
Кузманович
Здравко Кузманович
90
0
Хайнал
Тамаш Хайнал
46
0
Гентнер
Кристиан Гентнер
90
0
Траоре
Ибрахима Траоре
56
0
Ибишевич
Ведад Ибишевич
90
0
Оказаки
Синджи Оказаки
45'
45'
90
Запасные
0
Циглер
Марк Циглер
0
Молинаро
Кристиан Молинаро
0
Родригес
Франсиско Хавьер Родригес
0
Рюдигер
Антонио Рюдигер
0
Торун
Тунай Торун
0
Хольцхаушер
Рафаэль Хольцхаушер
0
Харник
Мартин Харник