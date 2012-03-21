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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Спортинг
Хихон
Колунга 38
Ботиа 66
2:3
Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Нуньеш 30
Орфила 46
Хименес 77
Примера, 29 тур
Примера,
29 тур
Испания
21 марта 2012, 22:00 МСК
21.03.2012, 22:00 МСК
среда
Составы
Спортинг
мин
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
90
0
Канелья
Роберто Канелья
90
0
Ботиа
Альберто Ботиа
66'
66'
90
0
Гальвез
Алехандро Гальвез
58
0
Орфила
Педро Орфила
46'
46'
90
0
Касес
Начо Касес
90
0
Лора
Альберто Лора
90
0
Колунга
Адриан Колунга
38'
38'
90
0
Баррал
Давид Баррал
90
0
Трехо
Оскар Трехо
53
0
Менди
Формос Менди
73
Запасные
0
Куэльяр
Иван Куэльяр
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
0
Эгурен
Себастьян Эгурен
0
Кармело
Кармело
0
Айосе
Гарсиа Перес Айосе
0
Каштру
Андре Каштру
0
Билич
Мате Билич
Мальорка
мин
-
Орфила
Педро Орфила
90
0
Ават
Дуду Ават
90
0
Касерес
Пабло Касерес
65
0
Нуньеш
Хосе Карлос Нуньеш
30'
30'
90
0
Чико
Чико
90
0
Сендрос
Пабло Сендрос
90
0
Марти
Хосе Луис Марти
90
0
Тиссоне
Фернандо Тиссоне
90
0
Альфаро
Алехандро Альфаро
73
0
Касадесус
Виктор Касадесус
75
0
Нсуе
Эмилио Нсуе
90
0
Хименес
Альваро Хименес
77'
77'
90
Запасные
0
Калатайуд
Хуан Калатайуд
0
Зуиверлон
Джанни Зуиверлон
0
Креспи
Марти Креспи
0
Бигас
Педро Бигас
0
Пина
Томас Пина
0
Виктор
Жоао Виктор
0
Хемед
Томер Хемед