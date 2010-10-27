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Кубок Испании
Мальорка VS Спортинг
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Мальорка - Спортинг: 27 октября 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
3:1
Первый матч 2:2
Мальорка - Спортинг: 27 октября 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Спортинг
Хихон
Кубок Испании, 1/16 финала
Кубок Испании,
1/16 финала
Испания
27 окт. 2010, 22:00 МСК
27.10.2010, 22:00 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Мальорка
мин
1
Рейна
Маноло Рейна
20
Седлар
Александар Седлар
12
Баба
Иддрису Баба
24
Вальент
Мартин Вальент
15
Гамес
Фран Гамес
11
Лаго Жуниор
Лаго Жуниор
21
Райо
Антонио Райо
23
Фебас
Алейш Фебас
7
Посо
Алехандро Посо
29
Эрнандес
Кучо Эрнандес
26
Кубо
Такефуса Кубо
Запасные
25
Парера
Микель Парера
-
2
Састре
Жоан Састре
-
5
Кампос
Хиско Кампос
-
8
Севилья
Сальвадор Севилья
-
9
Абдон
Абдон
-
16
Салибу
Яннис Салибу
-
6
Педраса
Марк Педраса
-
19
Чаваррия
Пабло Чаваррия
-
17
Трайковски
Александар Трайковски
-
4
Сене
Хосеп Сене
-
22
Будимир
Анте Будимир
-
Спортинг
мин
2
Молинеро
Франциско Молинеро
6
Бабен
Жан-Сильвен Бабен
4
Родригес
Хуан Родригес
5
Кофи
Исаак Кофи
17
Лод
Робин Лод
22
Перес
Пабло Перес
9
Блекмэн
Ник Блекмэн
Запасные
13
Мариньо
Диего Мариньо
-
18
Жералдеш
Жералдеш
-
8
Эрнан
Эрнан
-
23
Джурджевич
Урош Джурджевич
-
События
Матч окончен 3:1
Прошлые матчи
21.03.2012
21 марта 2012
ср
22:00
Спортинг
2 : 3
Мальорка
21.03.2012
21 марта 2012
ср
22:00
Спортинг
2
Мальорка
3
20.12.2011
20 дек. 2011
вт
22:00
Спортинг
0 : 2
Мальорка
20.12.2011
20 дек. 2011
вт
22:00
Спортинг
0
Мальорка
2
13.12.2011
13 дек. 2011
вт
22:59
Мальорка
0 : 1
Спортинг
13.12.2011
13 дек. 2011
вт
22:59
Мальорка
0
Спортинг
1
26.10.2011
26 окт. 2011
ср
22:59
Мальорка
1 : 2
Спортинг
26.10.2011
26 окт. 2011
ср
22:59
Мальорка
1
Спортинг
2
29.01.2011
29 янв. 2011
сб
20:00
Мальорка
0 : 4
Спортинг
29.01.2011
29 янв. 2011
сб
20:00
Мальорка
0
Спортинг
4
11.11.2010
11 нояб. 2010
чт
23:00
Спортинг
2 : 2
Мальорка
11.11.2010
11 нояб. 2010
чт
23:00
Спортинг
2
Мальорка
2
27.10.2010
27 окт. 2010
ср
22:00
Мальорка
3 : 1
Спортинг
27.10.2010
27 окт. 2010
ср
22:00
Мальорка
3
Спортинг
1
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
18:00
Спортинг
2 : 0
Мальорка
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
18:00
Спортинг
2
Мальорка
0
07.03.2010
07 марта 2010
вс
19:00
Мальорка
3 : 0
Спортинг
07.03.2010
07 марта 2010
вс
19:00
Мальорка
3
Спортинг
0
04.10.2009
04 окт. 2009
вс
18:00
Спортинг
4 : 1
Мальорка
04.10.2009
04 окт. 2009
вс
18:00
Спортинг
4
Мальорка
1
01.03.2009
01 марта 2009
вс
19:00
Спортинг
0 : 1
Мальорка
01.03.2009
01 марта 2009
вс
19:00
Спортинг
0
Мальорка
1
05.10.2008
05 окт. 2008
вс
18:00
Мальорка
0 : 2
Спортинг
05.10.2008
05 окт. 2008
вс
18:00
Мальорка
0
Спортинг
2
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