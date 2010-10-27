Мальорка - Спортинг: 27 октября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
3:1
Первый матч 2:2

Мальорка - Спортинг: 27 октября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Спортинг
Хихон
Кубок Испании, 1/16 финала

Кубок Испании,

1/16 финала

Испания
27 окт. 2010, 22:00 МСК
27.10.2010, 22:00 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
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Предварительный состав

Мальорка
мин
1
Рейна
Маноло Рейна
20
Седлар
Александар Седлар
12
Баба
Иддрису Баба
24
Вальент
Мартин Вальент
15
Гамес
Фран Гамес
11
Лаго Жуниор
Лаго Жуниор
21
Райо
Антонио Райо
23
Фебас
Алейш Фебас
7
Посо
Алехандро Посо
29
Эрнандес
Кучо Эрнандес
26
Кубо
Такефуса Кубо
Запасные
25
Парера
Микель Парера
-
2
Састре
Жоан Састре
-
5
Кампос
Хиско Кампос
-
8
Севилья
Сальвадор Севилья
-
9
Абдон
Абдон
-
16
Салибу
Яннис Салибу
-
6
Педраса
Марк Педраса
-
19
Чаваррия
Пабло Чаваррия
-
17
Трайковски
Александар Трайковски
-
4
Сене
Хосеп Сене
-
22
Будимир
Анте Будимир
-
Спортинг
мин
2
Молинеро
Франциско Молинеро
6
Бабен
Жан-Сильвен Бабен
4
Родригес
Хуан Родригес
5
Кофи
Исаак Кофи
17
Лод
Робин Лод
22
Перес
Пабло Перес
9
Блекмэн
Ник Блекмэн
Запасные
13
Мариньо
Диего Мариньо
-
18
Жералдеш
Жералдеш
-
8
Эрнан
Эрнан
-
23
Джурджевич
Урош Джурджевич
-

События

Матч окончен 3:1

Прошлые матчи

21.03.2012 21 марта 2012 ср 22:00
Спортинг
2 : 3
Мальорка
21.03.2012 21 марта 2012 ср 22:00
Спортинг
2
Мальорка
3
20.12.2011 20 дек. 2011 вт 22:00
Спортинг
0 : 2
Мальорка
20.12.2011 20 дек. 2011 вт 22:00
Спортинг
0
Мальорка
2
13.12.2011 13 дек. 2011 вт 22:59
Мальорка
0 : 1
Спортинг
13.12.2011 13 дек. 2011 вт 22:59
Мальорка
0
Спортинг
1
26.10.2011 26 окт. 2011 ср 22:59
Мальорка
1 : 2
Спортинг
26.10.2011 26 окт. 2011 ср 22:59
Мальорка
1
Спортинг
2
29.01.2011 29 янв. 2011 сб 20:00
Мальорка
0 : 4
Спортинг
29.01.2011 29 янв. 2011 сб 20:00
Мальорка
0
Спортинг
4
11.11.2010 11 нояб. 2010 чт 23:00
Спортинг
2 : 2
Мальорка
11.11.2010 11 нояб. 2010 чт 23:00
Спортинг
2
Мальорка
2
27.10.2010 27 окт. 2010 ср 22:00
Мальорка
3 : 1
Спортинг
27.10.2010 27 окт. 2010 ср 22:00
Мальорка
3
Спортинг
1
12.09.2010 12 сент. 2010 вс 18:00
Спортинг
2 : 0
Мальорка
12.09.2010 12 сент. 2010 вс 18:00
Спортинг
2
Мальорка
0
07.03.2010 07 марта 2010 вс 19:00
Мальорка
3 : 0
Спортинг
07.03.2010 07 марта 2010 вс 19:00
Мальорка
3
Спортинг
0
04.10.2009 04 окт. 2009 вс 18:00
Спортинг
4 : 1
Мальорка
04.10.2009 04 окт. 2009 вс 18:00
Спортинг
4
Мальорка
1
01.03.2009 01 марта 2009 вс 19:00
Спортинг
0 : 1
Мальорка
01.03.2009 01 марта 2009 вс 19:00
Спортинг
0
Мальорка
1
05.10.2008 05 окт. 2008 вс 18:00
Мальорка
0 : 2
Спортинг
05.10.2008 05 окт. 2008 вс 18:00
Мальорка
0
Спортинг
2

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