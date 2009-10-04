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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Спортинг
Хихон
Моран 59
Де лас Куэвас 64
Де лас Куэвас 69
Билич 83
4:1
Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Марти 12
Примера, 6 тур
Примера,
6 тур
Испания
4 окт. 2009, 18:00 МСК
4.10.2009, 18:00 МСК
воскресенье
Фернандо Тейшейра Витьенес
Фернандо Тейшейра Витьенес
Главный Судья
Составы
Спортинг
мин
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
90
0
Херард
Херард
90
0
Лора
Альберто Лора
90
0
Канелья
Роберто Канелья
90
0
Арнолен
Грегори Арнолен
90
0
Кастро
Диего Кастро
84
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
64'
69'
64', 69'
76
0
Ривера
Альберто Ривера
90
0
Мичел
Мичел
90
0
Моран
Луис Моран
59'
59'
90
0
Баррал
Давид Баррал
67
Запасные
0
Куэльяр
Иван Куэльяр
0
Эрнандес
Иван Эрнандес
0
Састре
Рафаэль Састре
0
Кармело
Кармело
0
Матео
Кике Матео
0
Матабуэна
Серхио Матабуэна
0
Билич
Мате Билич
83'
Мальорка
мин
0
Ават
Дуду Ават
90
0
Айосе
Айосе
90
0
Рамис
Иван Рамис
90
0
Нуньеш
Хосе Карлос Нуньеш
90
0
Хосеми
Хосеми
90
0
Туни
Туни
71
0
Валеро
Борха Валеро
90
0
Суарес
Марио Суарес
74
0
Марти
Хосе Луис Марти
12'
12'
90
0
Адурис
Ариц Адурис
90
0
Касадесус
Виктор Касадесус
65
Запасные
0
Люкс
Герман Люкс
0
Матьони
Фелипе Матьони
0
Гонсалес
Рубен Гонсалес
0
Альварес
Хулио Альварес
0
Шина
Бруно Шина
0
Пеццолано
Пауло Пеццолано
0
Вебо
Пьер Вебо