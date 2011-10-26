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Матч-центр
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Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Кастро 16
1:2
Матч завершен
Спортинг
Хихон
Билич 49
Виктор 65
Примера, 10 тур
Примера,
10 тур
Испания
26 окт. 2011, 22:59 МСК
26.10.2011, 22:59 МСК
среда
Составы
Мальорка
мин
0
Ават
Дуду Ават
90
0
Рамис
Иван Рамис
90
0
Бигас
Педро Бигас
90
0
Сендрос
Пабло Сендрос
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
16'
16'
90
0
Тиссоне
Фернандо Тиссоне
68
0
Пина
Томас Пина
90
0
Перейра
Мишель Перейра
60
0
Виктор
Жоао Виктор
65'
65'
90
0
Нсуе
Эмилио Нсуе
77
0
Хемед
Томер Хемед
90
Запасные
0
Калатайуд
Хуан Калатайуд
0
Креспи
Марти Креспи
0
Марти
Хосе Луис Марти
0
Альфаро
Алехандро Альфаро
0
Техера
Серхио Техера
0
Касадесус
Виктор Касадесус
0
Хименес
Альваро Хименес
Спортинг
мин
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
90
0
Эрнандес
Иван Эрнандес
90
0
Лора
Альберто Лора
79
0
Канелья
Роберто Канелья
90
0
Ботиа
Альберто Ботиа
90
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
83
0
Ривера
Альберто Ривера
90
0
Трехо
Оскар Трехо
90
0
Касес
Начо Касес
90
0
Каштру
Андре Каштру
90
0
Баррал
Давид Баррал
46
Запасные
0
Куэльяр
Иван Куэльяр
0
Арнолен
Грегори Арнолен
0
Суарес
Дамиан Суарес
0
Эгурен
Себастьян Эгурен
0
Альварес
Серхио Альварес
0
Билич
Мате Билич
49'
0
Моран
Луис Моран