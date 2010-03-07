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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Альварес 12
Касадесус 76
3:0
Матч завершен
Спортинг
Хихон
Примера, 25 тур
Примера,
25 тур
Испания
7 марта 2010, 19:00 МСК
7.03.2010, 19:00 МСК
воскресенье
Карлос Дельгадо Феррейро
Карлос Дельгадо Феррейро
Главный Судья
Составы
Мальорка
мин
0
Ават
Дуду Ават
90
0
Корралес
Энрике Корралес
90
0
Рамис
Иван Рамис
90
0
Нуньеш
Хосе Карлос Нуньеш
90
0
Хосеми
Хосеми
90
0
Валеро
Борха Валеро
88
0
Кастро
Гонсало Кастро
90
0
Суарес
Марио Суарес
90
0
Альварес
Хулио Альварес
12'
12'
75
0
Адурис
Ариц Адурис
90
0
Касадесус
Виктор Касадесус
76'
76'
82
Запасные
0
Люкс
Герман Люкс
0
Варела
Фернандо Варела
0
Матьони
Фелипе Матьони
0
Гонсалес
Рубен Гонсалес
0
Марти
Хосе Луис Марти
0
Кейта
Алхассане Кейта
Спортинг
мин
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
90
0
Матео
Кике Матео
68
0
Анхель
Хосе Анхель
90
0
Ботиа
Альберто Ботиа
90
0
Арнолен
Грегори Арнолен
90
0
Састре
Рафаэль Састре
90
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
90
0
Ривера
Альберто Ривера
90
0
Матабуэна
Серхио Матабуэна
80
0
Моран
Луис Моран
90
0
Баррал
Давид Баррал
68
Запасные
0
Рауль
Рауль
0
Эрнандес
Иван Эрнандес
0
Канелья
Роберто Канелья
0
Камачо
Диего Камачо
0
Сесилия
Педро Сесилия
0
Билич
Мате Билич
0
Мальдонадо
Франсиско Мальдонадо