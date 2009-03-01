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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Спортинг
Хихон
0:1
Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Аранго 49
Примера, 25 тур
Примера,
25 тур
Испания
1 марта 2009, 19:00 МСК
1.03.2009, 19:00 МСК
воскресенье
Фернандо Тейшейра Витьенес
Фернандо Тейшейра Витьенес
Главный Судья
Составы
Спортинг
мин
0
Андреу
Андреу
90
0
Хорхе
Гарсия Хорхе
90
0
Матео
Кике Матео
56
0
Лафуэнте
Иньяки Лафуэнте
90
0
Камара
Рауль Камара
90
0
Херард
Херард
90
0
Анхель
Хосе Анхель
90
0
Кастро
Диего Кастро
90
0
Камачо
Диего Камачо
56
0
Мичел
Мичел
90
0
Билич
Мате Билич
72
Запасные
0
Санчес
Серхио Санчес
0
Эрнандес
Иван Эрнандес
0
Састре
Рафаэль Састре
0
Сесилия
Педро Сесилия
0
Моран
Луис Моран
0
Баррал
Давид Баррал
0
Мальдонадо
Франсиско Мальдонадо
Мальорка
мин
0
Ават
Дуду Ават
90
0
Айосе
Айосе
90
0
Наварро
Давид Наварро
90
0
Рамис
Иван Рамис
76
0
Аранго
Хуан Аранго
49'
49'
90
0
Сантана
Клебер Сантана
90
0
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
72
0
Марти
Хосе Луис Марти
90
0
Варела
Фернандо Варела
90
0
Адурис
Ариц Адурис
83
Запасные
0
Люкс
Герман Люкс
0
Хосеми
Хосеми
0
Кастро
Гонсало Кастро
0
Суарес
Марио Суарес
0
Вебо
Пьер Вебо
0
Кейта
Алхассане Кейта