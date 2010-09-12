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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Спортинг
Хихон
Ботиа 47
Кастро 86
2:0
Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Примера, 2 тур
Примера,
2 тур
Испания
12 сент. 2010, 18:00 МСК
12.09.2010, 18:00 МСК
воскресенье
Составы
Спортинг
мин
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
90
0
Лора
Альберто Лора
90
0
Канелья
Роберто Канелья
90
0
Ботиа
Альберто Ботиа
47'
47'
90
0
Арнолен
Грегори Арнолен
90
0
Кастро
Диего Кастро
86'
86'
90
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
69
0
Ривера
Альберто Ривера
90
0
Эгурен
Себастьян Эгурен
90
0
Ново
Начо Ново
87
0
Сангой
Гастон Сангой
69
Запасные
0
Куэльяр
Иван Куэльяр
0
Эрнандес
Иван Эрнандес
0
Састре
Рафаэль Састре
0
Кармело
Кармело
0
Билич
Мате Билич
0
Моран
Луис Моран
0
Баррал
Давид Баррал
Мальорка
мин
0
Ават
Дуду Ават
90
0
Айосе
Айосе
90
0
Рамис
Иван Рамис
90
0
Нуньеш
Хосе Карлос Нуньеш
90
0
Гонсалес
Рубен Гонсалес
90
0
Сендрос
Пабло Сендрос
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
70
0
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
90
0
Пина
Томас Пина
56
0
Кавенаги
Фернандо Кавенаги
87
0
Нсуе
Эмилио Нсуе
90
Запасные
0
Люкс
Герман Люкс
0
Корралес
Энрике Корралес
0
Креспи
Марти Креспи
0
Вебо
Пьер Вебо
0
Касадесус
Виктор Касадесус
0
Энрих
Серхио Энрих
0
Перейра
Мишель Перейра