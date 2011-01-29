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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
0:4
Матч завершен
Спортинг
Хихон
Кастро 3
Кевин 60
Каштру 66
Ново 87
Примера, 21 тур
Примера,
21 тур
Испания
29 янв. 2011, 20:00 МСК
29.01.2011, 20:00 МСК
суббота
Хосе Луис Парадас Ромеро
Хосе Луис Парадас Ромеро
Главный Судья
Составы
Мальорка
мин
0
Ават
Дуду Ават
90
0
Кевин
Кевин
60'
60'
90
0
Нуньеш
Хосе Карлос Нуньеш
90
0
Креспи
Марти Креспи
67
0
Сендрос
Пабло Сендрос
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
90
0
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
90
0
Перейра
Мишель Перейра
83
0
Виктор
Жоао Виктор
90
0
Вебо
Пьер Вебо
90
0
Нсуе
Эмилио Нсуе
69
Запасные
0
Люкс
Герман Люкс
0
Айосе
Айосе
0
Гонсалес
Рубен Гонсалес
0
Ратиньо
Ратиньо
0
Марти
Хосе Луис Марти
0
Техера
Серхио Техера
0
Энрих
Серхио Энрих
Спортинг
мин
0
Куэльяр
Иван Куэльяр
90
0
Эрнандес
Иван Эрнандес
90
0
Лора
Альберто Лора
90
0
Канелья
Роберто Канелья
90
0
Арнолен
Грегори Арнолен
90
0
Кастро
Диего Кастро
3'
3'
82
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
73
0
Ривера
Альберто Ривера
90
0
Эгурен
Себастьян Эгурен
90
0
Касес
Начо Касес
66
0
Баррал
Давид Баррал
90
Запасные
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
0
Ботиа
Альберто Ботиа
0
Кармело
Кармело
0
Айосе
Гарсиа Перес Айосе
0
Каштру
Андре Каштру
66'
0
Ново
Начо Ново
87'
0
Билич
Мате Билич
0
Сангой
Гастон Сангой