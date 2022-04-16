Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Криштиану Роналду
Неймар Да Силва
Антонио Рюдигер
Кристиан Эриксен
Артем Дзюба
Игорь Акинфеев
Лионель Месси
Игорь Дивеев
Карим Бензема
Матье Вальбуэна
Серхио Рамос
Россия
Украина
Венгрия
Франция
Дания
Испания
Нидерланды
Бельгия
Италия
Шотландия
Португалия
Спартак
Зенит
Ливерпуль
Ахмат
Челси
Манчестер Сити
Ювентус
Барселона
ЦСКА
Локомотив
Реал
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Евро-2020
Россия
Украина
Венгрия
Криштиану Роналду
Неймар
Франция
Станислав Черчесов
Али Даеи
Кристиан Эриксен
Дания
Испания
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Главная
Футбол
Матч-Центр
ФНЛ
СКА-Хабаровск VS Металлург
Поделиться:
СКА-Хабаровск - Металлург: 16 апреля 2022 смотреть онлайн
СКА-Хабаровск
Хабаровск
-:-
СКА-Хабаровск - Металлург: 16 апреля 2022 смотреть онлайн
Металлург
Липецк
ФНЛ, 33 тур
ФНЛ,
33 тур
Россия
16 апр. 2022, -:- МСК
16.04.2022, -:- МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
СКА-Хабаровск
мин
93
Городовой
Алексей Городовой
10
Никифоров
Владислав Никифоров
5
Эммерсон
Эммерсон
51
Грачев
Глеб Грачев
31
Большаков
Кирилл Большаков
27
Мануйлов
Роман Мануйлов
20
Колесниченко
Кирилл Колесниченко
33
Квеквескири
Ираклий Квеквескири
24
Мартусевич
Максим Мартусевич
9
Георгиевский
Святослав Георгиевский
37
Булия
Эдуард Булия
Запасные
50
Сугробов
Владимир Сугробов
-
35
Илик
Василий Илик
-
48
Тарадуда
Денис Тарадуда
-
8
Малеев
Артемий Малеев
-
18
Иванков
Даниил Иванков
-
30
Першин
Юрий Першин
-
11
Базелюк
Константин Базелюк
-
72
Батютин
Андрей Батютин
-
92
Барков
Дмитрий Барков
-
19
Брагин
Владислав Брагин
-
Главный тренер
Сергей Юран
Прошлые матчи
31.08.2009
31 авг. 2009
пн
17:00
Металлург
1 : 6
СКА-Хабаровск
31.08.2009
31 авг. 2009
пн
17:00
Металлург
1
СКА-Хабаровск
6
03.05.2009
03 мая 2009
вс
11:00
СКА-Хабаровск
2 : 0
Металлург
03.05.2009
03 мая 2009
вс
11:00
СКА-Хабаровск
2
Металлург
0
Новости
Игрок «Рубина» получил локтем в лицо и потерял сознание. Судья за такой удар просто дал желтую
#Дарко Йевтич
04 ноября 2020, 11:33
ФНЛ штормит из-за ковида. Один клуб получит три технаря, другой от безвыходности готов выпускать в поле вратарей
#ФНЛ
11 сентября 2020, 01:25
Дегтярев стал главой попечительского совета «Амура». Ранее клуб агитировал за поправки и отговаривал от митингов за Фургала
#Михаил Дегтярев
02 сентября 2020, 18:13
В кубковом матче в Хабаровске пробили 20 пенальти. Вратарь «СКА» отбил три (один от кипера) и забил решающий гол
#Владимир Сугробов
26 августа 2020, 20:01
«СКА-Хабаровск» подписал японца – тот поиграл в восьми странах и сразу заговорил по-русски
#ФНЛ
28 августа 2019, 20:09
«Это не футбол, а водное поло». Сильные дожди испортили поле в Хабаровске на матче ФНЛ
#СКА-Хабаровск
14 августа 2019, 21:01
Сейчас за три минуты покажем, зачем смотреть последний тур ФНЛ
#ФНЛ
24 мая 2019, 18:22
#
Новости матча
ЦСКА вышел в 1/4 финала Кубка России. Рондон дебютировал, Ахметов забил
21 февраля, 16:23
«Динамо» – «Спартак», «Зенит» – «Арсенал» и другие пары 1/8 финала Кубка России
10 ноября 2020, 15:42
«СКА-Хабаровск» призвал фанатов не участвовать в митингах за Фургала из-за коронавируса
16 июля 2020, 11:41
Приятель Неймара играет в Хабаровске. Он уже прошел через лиги Таиланда, Вьетнама и Малайзии
26 июля 2019, 17:14