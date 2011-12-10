Матч завершен
Сент-Этьен
Сент-Этьен
2:0
Матч завершен
Кан
Кан
Лига 1, 17 тур

Лига 1,

17 тур

Франция
10 дек. 2011, 21:00 МСК
10.12.2011, 21:00 МСК
суббота
Составы