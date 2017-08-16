Матч завершен
Селтик
Глазго
Постников 32
Синклейр 42
Синклейр 60
Форрест 79
Гриффитс 88
5:0
прошлый матч 3 : 4
Матч завершен
Астана
Нур-Султан
Лига чемпионов, 4 раунд

Лига чемпионов,

4 раунд
16 авг. 2017, 21:45 МСК
16.08.2017, 21:45 МСК
среда
Составы
Селтик
мин
1
Гордон
Крейг Гордон
90
23
Лустиг
Микаэль Лустиг
90
5
Шимунович
Йозо Шимунович
90
11
Синклейр
Скотт Синклейр
42'
60'
42', 60'
90
8
Браун
Скотт Браун
90
49
Форрест
Джеймс Форрест
79'
79'
90
6
Биттон
Нир Биттон
90
18
Рогич
Том Рогич
90
21
Нтчам
Оливье Нтчам
90
63
Тирни
Киран Тирни
90
9
Гриффитс
Ли Гриффитс
88'
88'
90
Астана
мин
1
Ерич
Ненад Ерич
90
-
Шитов
Игорь Шитов
90
25
Малый
Сергей Малый
90
44
Постников
Евгений Постников
32'
32'
90
15
Бейсебеков
Абзал Бейсебеков
90
27
Логвиненко
Юрий Логвиненко
90
18
Маевский
Иван Маевский
90
7
Мужиков
Серикжан Мужиков
90
8
Граховац
Срджан Граховац
90
6
Кляйнхайзлер
Ласло Кляйнхайзлер
90
23
Твумаси
Патрик Твумаси
90
30
Кабананга
Жуниор Кабананга
90