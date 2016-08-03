Матч завершен
Селтик
Глазго
Гриффитс 45
Дембеле 90
2:1
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
Астана
Нур-Султан
Хаттон 62
Лига чемпионов, 3 раунд

Лига чемпионов,

3 раунд
3 авг. 2016, 21:45 МСК
3.08.2016, 21:45 МСК
среда
Составы
Селтик
мин
1
Гордон
Крейг Гордон
90
23
Лустиг
Микаэль Лустиг
90
42
МакГрегор
Каллум МакГрегор
90
49
Форрест
Джеймс Форрест
75
14
Армстронг
Стюарт Армстронг
61
63
Тирни
Киран Тирни
90
27
Робертс
Патрик Робертс
31
9
Гриффитс
Ли Гриффитс
45'
45'
90
Запасные
2
Туре
Коло Туре
3
Исагирре
Эмилио Исагирре
18
Рогич
Том Рогич
25
Йохансен
Стефан Йохансен
10
Дембеле
Мусса Дембеле
90'
7
Чифци
Надир Чифци
Астана
мин
-
Хаттон
Алан Хаттон
62'
62'
90
1
Ерич
Ненад Ерич
90
5
Аничич
Марин Аничич
90
14
Шитов
Игорь Шитов
90
77
Шомко
Дмитрий Шомко
90
88
Каньяс
Рохер Каньяс
90
7
Мужиков
Серикжан Мужиков
90
15
Бейсебеков
Абзал Бейсебеков
90
23
Твумаси
Патрик Твумаси
90
30
Кабананга
Жуниор Кабананга
90