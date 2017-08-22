Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Ирландия
Англия
США
Белоруссия
Новая Зеландия
Косово
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Тамбов
Локомотив
Уфа
Ювентус
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Астана
Нур-Султан
Айер 26
Мужиков 48
Твумаси 49
Твумаси 69
4:3
прошлый матч 0 : 5
Матч завершен
Селтик
Глазго
Синклейр 34
Нтчам 81
Гриффитс 90
Лига чемпионов, 4 раунд
Лига чемпионов,
4 раунд
22 авг. 2017, 18:30 МСК
22.08.2017, 18:30 МСК
вторник
Составы
Астана
мин
1
Ерич
Ненад Ерич
90
44
Постников
Евгений Постников
90
5
Аничич
Марин Аничич
90
4
Шитов
Игорь Шитов
90
18
Маевский
Иван Маевский
90
14
Томасов
Марин Томасов
90
7
Мужиков
Серикжан Мужиков
48'
48'
90
77
Шомко
Дмитрий Шомко
90
6
Кляйнхайзлер
Ласло Кляйнхайзлер
90
23
Твумаси
Патрик Твумаси
49'
69'
49', 69'
90
30
Кабананга
Жуниор Кабананга
90
Запасные
35
Мокин
Александр Мокин
25
Малый
Сергей Малый
15
Бейсебеков
Абзал Бейсебеков
45
Муртазаев
Роман Муртазаев
17
Тагыберген
Асхат Тагыберген
8
Граховац
Срджан Граховац
Селтик
мин
1
Гордон
Крейг Гордон
90
23
Лустиг
Микаэль Лустиг
90
35
Айер
Кристоффер Айер
26'
26'
90
11
Синклейр
Скотт Синклейр
34'
34'
90
8
Браун
Скотт Браун
90
49
Форрест
Джеймс Форрест
90
6
Биттон
Нир Биттон
90
42
МакГрегор
Каллум МакГрегор
90
21
Нтчам
Оливье Нтчам
81'
81'
90
63
Тирни
Киран Тирни
90
9
Гриффитс
Ли Гриффитс
90'
90'
90
Запасные
24
Де Врис
Дорус Де Врис
12
Гамбоа
Кристиан Гамбоа
14
Армстронг
Стюарт Армстронг
18
Рогич
Том Рогич
15
Хайес
Джонни Хайес