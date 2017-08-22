Матч завершен
Астана
Нур-Султан
Айер 26
Мужиков 48
Твумаси 49
Твумаси 69
4:3
прошлый матч 0 : 5
Матч завершен
Селтик
Глазго
Синклейр 34
Нтчам 81
Гриффитс 90
Лига чемпионов, 4 раунд

Лига чемпионов,

4 раунд
22 авг. 2017, 18:30 МСК
22.08.2017, 18:30 МСК
вторник
Составы
Астана
мин
1
Ерич
Ненад Ерич
90
44
Постников
Евгений Постников
90
5
Аничич
Марин Аничич
90
4
Шитов
Игорь Шитов
90
18
Маевский
Иван Маевский
90
14
Томасов
Марин Томасов
90
7
Мужиков
Серикжан Мужиков
48'
48'
90
77
Шомко
Дмитрий Шомко
90
6
Кляйнхайзлер
Ласло Кляйнхайзлер
90
23
Твумаси
Патрик Твумаси
49'
69'
49', 69'
90
30
Кабананга
Жуниор Кабананга
90
Запасные
35
Мокин
Александр Мокин
25
Малый
Сергей Малый
15
Бейсебеков
Абзал Бейсебеков
45
Муртазаев
Роман Муртазаев
17
Тагыберген
Асхат Тагыберген
8
Граховац
Срджан Граховац
Селтик
мин
1
Гордон
Крейг Гордон
90
23
Лустиг
Микаэль Лустиг
90
35
Айер
Кристоффер Айер
26'
26'
90
11
Синклейр
Скотт Синклейр
34'
34'
90
8
Браун
Скотт Браун
90
49
Форрест
Джеймс Форрест
90
6
Биттон
Нир Биттон
90
42
МакГрегор
Каллум МакГрегор
90
21
Нтчам
Оливье Нтчам
81'
81'
90
63
Тирни
Киран Тирни
90
9
Гриффитс
Ли Гриффитс
90'
90'
90
Запасные
24
Де Врис
Дорус Де Врис
12
Гамбоа
Кристиан Гамбоа
14
Армстронг
Стюарт Армстронг
18
Рогич
Том Рогич
15
Хайес
Джонни Хайес