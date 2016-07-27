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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Олимпиада
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Матч завершен
Астана
Нур-Султан
Стекеленбург 19
1:1
прошлый матч 1 : 2
Матч завершен
Селтик
Глазго
Гриффитс 78
Лига чемпионов, 3 раунд
Лига чемпионов,
3 раунд
27 июля 2016, 17:00 МСК
27.07.2016, 17:00 МСК
среда
Составы
Астана
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
19'
19'
90
-
Хаттон
Алан Хаттон
90
1
Ерич
Ненад Ерич
90
15
Бейсебеков
Абзал Бейсебеков
90
5
Аничич
Марин Аничич
90
14
Шитов
Игорь Шитов
90
88
Каньяс
Рохер Каньяс
90
77
Шомко
Дмитрий Шомко
90
6
Максимович
Неманья Максимович
90
23
Твумаси
Патрик Твумаси
90
30
Кабананга
Жуниор Кабананга
90
Запасные
7
Мужиков
Серикжан Мужиков
Селтик
мин
1
Гордон
Крейг Гордон
90
-
Браун
Скотт Браун
90
23
Лустиг
Микаэль Лустиг
90
4
Эмброуз
Эфе Эмброуз
90
14
Армстронг
Стюарт Армстронг
72
42
МакГрегор
Каллум МакГрегор
77
63
Тирни
Киран Тирни
90
27
Робертс
Патрик Робертс
90
9
Гриффитс
Ли Гриффитс
78'
78'
90
10
Дембеле
Мусса Дембеле
62
Запасные
3
Исагирре
Эмилио Исагирре
49
Форрест
Джеймс Форрест
6
Биттон
Нир Биттон
18
Рогич
Том Рогич
7
Чифци
Надир Чифци