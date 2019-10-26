Матч завершен
Реймс
Реймс
0:0
Матч завершен
Ним
Ним
Лига 1, 11 тур

Лига 1,

11 тур

Франция
26 окт. 2019, 21:00 МСК
26.10.2019, 21:00 МСК
суббота
Составы
Реймс
мин
4
Ромао
Алексис Ромао
90
7
Шавалерен
Хавьер Шавалерен
90
1
Райкович
Предраг Райкович
90
25
Думбия
Мусса Думбия
90
32
Фоке
Томас Фоке
90
24
Кафаро
Матье Кафаро
90
5
Абдельхамид
Юнис Абдельхамид
90
3
Конан
Конан
90
18
Уден
Реми Уден
90
6
Дисаси
Аксель Дисаси
90
11
Диа
Булайе Диа
90
Запасные
16
Леметр
Николя Леметр
15
Манетси
Маршал Манетси
13
Камара
Ассан Камара
8
Кутеса
Дерек Кутеса
10
Сук
Хён-Джун Сук
9
Донис
Анастасиос Донис
Ним
мин
7
Филиппото
Ромен Филиппото
90
4
Мартинес
Пабло Мартинес
90
6
Сарр
Сиди Сарр
90
26
Мигель
Флориан Мигель
90
20
Рипар
Рено Рипар
90
23
Бриансон
Антони Бриансон
90
18
Валь
Тео Валь
90
15
Пакье
Гаэтан Пакье
90
12
Фомба
Ламин Фомба
90
27
Данке
Кевен Данке
90
Запасные
5
Ландре
Лоик Ландре
29
Алакуш
Софьян Алакуш
3
Сент-Люс
Тео Сент-Люс
19
Буаде
Лука Буаде
17
Дулевич
Харис Дулевич