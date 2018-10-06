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Лига 1
Ним VS Реймс
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Ним - Реймс: 06 октября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Ним
Ним
0:0
Ним - Реймс: 06 октября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Реймс
Реймс
Лига 1, 9 тур
Лига 1,
9 тур
Франция
6 окт. 2018, 21:00 МСК
6.10.2018, 21:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Ним
мин
30
Бернардони
Поль Бернардони
90
5
Ландре
Лоик Ландре
90
12
Мауасса
Файто Мауасса
90
23
Бриансон
Антони Бриансон
90
29
Алакуш
Софьян Алакуш
90
20
Рипар
Рено Рипар
90
22
Тиуб
Сада Тиуб
90
18
Валь
Тео Валь
90
14
Бобишон
Антонен Бобишон
90
25
Гийом
Батист Гийом
90
9
Депрес
Клеман Депрес
90
Запасные
1
Валетт
Баптист Валетт
-
15
Пакье
Гаэтан Пакье
-
10
Буанга
Денис Буанга
-
7
Алиуи
Рашид Алиуи
-
19
Бозок
Умут Бозок
-
Реймс
мин
16
Менди
Эдуар Менди
90
2
Энгелс
Бьорн Энгелс
90
5
Абдельхамид
Юнис Абдельхамид
90
3
Конан
Конан
90
4
Ромао
Алексис Ромао
90
7
Шавалерен
Хавьер Шавалерен
90
32
Фоке
Томас Фоке
90
24
Кафаро
Матье Кафаро
90
13
Камара
Ассан Камара
90
12
Чаваррия
Пабло Чаваррия
90
18
Уден
Реми Уден
90
Запасные
1
Каррассо
Йоханн Каррассо
-
19
Фонтейн
Томас Фонтейн
-
15
Метанир
Ромен Метанир
-
8
Мартен
Марвин Мартен
-
11
Ожо
Олувасейи Ожо
-
10
Сук
Хён-Джун Сук
-
17
Ндом
Али Ндом
-
События
Матч окончен 0:0
90'
Желтая карточка
Али Ндом
Желтая карточка
Батист Гийом
60'
Прошлые матчи
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
17:00
Реймс
0 : 1
Ним
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
17:00
Реймс
0
Ним
1
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
22:00
Ним
2 : 0
Реймс
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
22:00
Ним
2
Реймс
0
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
21:00
Реймс
0 : 0
Ним
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
21:00
Реймс
0
Ним
0
04.05.2019
04 мая 2019
сб
21:00
Реймс
0 : 3
Ним
04.05.2019
04 мая 2019
сб
21:00
Реймс
0
Ним
3
06.10.2018
06 окт. 2018
сб
21:00
Ним
0 : 0
Реймс
06.10.2018
06 окт. 2018
сб
21:00
Ним
0
Реймс
0
Новости
Игрок «Монпелье» отпраздновал гол «Ниму», съев мармеладку (намек на его прозвище). А потом судья отменил этот мяч
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14 марта, 17:54
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Новости матча
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