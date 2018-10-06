Ним - Реймс: 06 октября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Ним
Ним
0:0

Ним - Реймс: 06 октября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Реймс
Реймс
Лига 1, 9 тур

Лига 1,

9 тур

Франция
6 окт. 2018, 21:00 МСК
6.10.2018, 21:00 МСК
суббота
Составы
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Составы

Ним
мин
30
Бернардони
Поль Бернардони
90
5
Ландре
Лоик Ландре
90
12
Мауасса
Файто Мауасса
90
23
Бриансон
Антони Бриансон
90
29
Алакуш
Софьян Алакуш
90
20
Рипар
Рено Рипар
90
22
Тиуб
Сада Тиуб
90
18
Валь
Тео Валь
90
14
Бобишон
Антонен Бобишон
90
25
Гийом
Батист Гийом
90
9
Депрес
Клеман Депрес
90
Запасные
1
Валетт
Баптист Валетт
-
15
Пакье
Гаэтан Пакье
-
10
Буанга
Денис Буанга
-
7
Алиуи
Рашид Алиуи
-
19
Бозок
Умут Бозок
-
Реймс
мин
16
Менди
Эдуар Менди
90
2
Энгелс
Бьорн Энгелс
90
5
Абдельхамид
Юнис Абдельхамид
90
3
Конан
Конан
90
4
Ромао
Алексис Ромао
90
7
Шавалерен
Хавьер Шавалерен
90
32
Фоке
Томас Фоке
90
24
Кафаро
Матье Кафаро
90
13
Камара
Ассан Камара
90
12
Чаваррия
Пабло Чаваррия
90
18
Уден
Реми Уден
90
Запасные
1
Каррассо
Йоханн Каррассо
-
19
Фонтейн
Томас Фонтейн
-
15
Метанир
Ромен Метанир
-
8
Мартен
Марвин Мартен
-
11
Ожо
Олувасейи Ожо
-
10
Сук
Хён-Джун Сук
-
17
Ндом
Али Ндом
-

События

Матч окончен 0:0
90'
Желтая карточка
Али Ндом
Желтая карточка
Батист Гийом
60'

Прошлые матчи

22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 17:00
Реймс
0 : 1
Ним
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 17:00
Реймс
0
Ним
1
11.01.2020 11 янв. 2020 сб 22:00
Ним
2 : 0
Реймс
11.01.2020 11 янв. 2020 сб 22:00
Ним
2
Реймс
0
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 21:00
Реймс
0 : 0
Ним
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 21:00
Реймс
0
Ним
0
04.05.2019 04 мая 2019 сб 21:00
Реймс
0 : 3
Ним
04.05.2019 04 мая 2019 сб 21:00
Реймс
0
Ним
3
06.10.2018 06 окт. 2018 сб 21:00
Ним
0 : 0
Реймс
06.10.2018 06 окт. 2018 сб 21:00
Ним
0
Реймс
0

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