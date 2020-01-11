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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Матч завершен
Ним
Ним
Рипар 15
Бенрау 90
2:0
Матч завершен
Реймс
Реймс
Лига 1, 20 тур
Лига 1,
20 тур
Франция
11 янв. 2020, 22:00 МСК
11.01.2020, 22:00 МСК
суббота
Составы
Ним
мин
30
Бернардони
Поль Бернардони
90
7
Филиппото
Ромен Филиппото
90
10
Ферхат
Зинедин Ферхат
90
4
Мартинес
Пабло Мартинес
90
26
Мигель
Флориан Мигель
90
23
Бриансон
Антони Бриансон
90
29
Алакуш
Софьян Алакуш
90
8
До
Люка До
90
20
Рипар
Рено Рипар
15'
15'
90
18
Валь
Тео Валь
90
22
Бенрау
Яссин Бенрау
90'
90'
90
Запасные
16
Диас
Люка Диас
5
Ландре
Лоик Ландре
15
Пакье
Гаэтан Пакье
12
Фомба
Ламин Фомба
11
Стояновски
Влатко Стояновски
27
Данке
Кевен Данке
Реймс
мин
1
Райкович
Предраг Райкович
90
5
Абдельхамид
Юнис Абдельхамид
90
3
Конан
Конан
90
6
Дисаси
Аксель Дисаси
90
4
Ромао
Алексис Ромао
90
7
Шавалерен
Хавьер Шавалерен
90
25
Думбия
Мусса Думбия
90
32
Фоке
Томас Фоке
90
13
Камара
Ассан Камара
90
10
Сук
Хён-Джун Сук
90
11
Диа
Булайе Диа
90
Запасные
16
Леметр
Николя Леметр
15
Манетси
Маршал Манетси
14
Сиссоко
Самбу Сиссоко
8
Кутеса
Дерек Кутеса
9
Донис
Анастасиос Донис
19
Нкада
Тимоти Нкада