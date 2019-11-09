Матч завершен
Реймс
Реймс
0:0
Матч завершен
Анжер
Анжер
Лига 1, 13 тур

Лига 1,

13 тур

Франция
9 нояб. 2019, 22:00 МСК
9.11.2019, 22:00 МСК
суббота
Составы
Реймс
мин
4
Ромао
Алексис Ромао
90
1
Райкович
Предраг Райкович
90
9
Донис
Анастасиос Донис
90
32
Фоке
Томас Фоке
90
24
Кафаро
Матье Кафаро
90
13
Камара
Ассан Камара
90
5
Абдельхамид
Юнис Абдельхамид
90
18
Уден
Реми Уден
90
6
Дисаси
Аксель Дисаси
90
8
Кутеса
Дерек Кутеса
90
Запасные
16
Леметр
Николя Леметр
26
Мбемба
Нолан Мбемба
14
Сиссоко
Самбу Сиссоко
23
Кассама
Морету Кассама
10
Сук
Хён-Джун Сук
19
Нкада
Тимоти Нкада
Анжер
мин
16
Бутель
Людовик Бутель
90
5
Мангани
Томас Мангани
90
8
Траоре
Исмаэль Траоре
90
7
Алиуи
Рашид Алиуи
90
24
Томас
Ромен Томас
90
29
Мансе
Винсент Мансе
90
18
Сантамария
Батист Сантамария
90
10
Фульини
Анжело Фульини
90
20
Тиуб
Сада Тиуб
90
2
Айт Нури
Райан Айт Нури
90
27
Лаж
Матиас Лаж
90
Запасные
30
Петкович
Даниэль Петкович
25
Бамба
Абдулайе Бамба
26
Пелленар
Тео Пелленар
3
Сиссе
Ибрахима Сиссе
11
Канга
Вилфрид Канга
23
Бобишон
Антонен Бобишон
21
Нинга
Касимир Нинга