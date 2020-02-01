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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Волейбол
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Матч завершен
Анжер
Анжер
Алиуи 7
1:4
Матч завершен
Реймс
Реймс
Туре 38
Абдельхамид 62
Сантамария 74
Диа 75
Лига 1, 22 тур
Лига 1,
22 тур
Франция
1 февр. 2020, 22:00 МСК
1.02.2020, 22:00 МСК
суббота
Составы
Анжер
мин
16
Бутель
Людовик Бутель
90
8
Траоре
Исмаэль Траоре
90
24
Томас
Ромен Томас
90
5
Мангани
Томас Мангани
90
15
Капелле
Пьеррик Капелле
90
29
Мансе
Винсент Мансе
90
18
Сантамария
Батист Сантамария
74'
74'
90
10
Фульини
Анжело Фульини
90
20
Тиуб
Сада Тиуб
90
27
Лаж
Матиас Лаж
90
7
Алиуи
Рашид Алиуи
7'
7'
90
Запасные
30
Петкович
Даниэль Петкович
25
Бамба
Абдулайе Бамба
4
Павлович
Матео Павлович
23
Бобишон
Антонен Бобишон
21
Нинга
Касимир Нинга
19
Баокен
Стефан Баокен
Реймс
мин
23
Кассама
Морету Кассама
90
1
Райкович
Предраг Райкович
90
33
Мбюкю
Натанаэль Мбюкю
90
34
Туре
Эль Билал Туре
38'
38'
90
5
Абдельхамид
Юнис Абдельхамид
62'
62'
90
3
Конан
Конан
90
6
Дисаси
Аксель Дисаси
90
4
Ромао
Алексис Ромао
90
7
Шавалерен
Хавьер Шавалерен
90
25
Думбия
Мусса Думбия
90
32
Фоке
Томас Фоке
90
Запасные
16
Леметр
Николя Леметр
13
Камара
Ассан Камара
20
Дингом
Тристан Дингом
9
Донис
Анастасиос Донис
11
Диа
Булайе Диа
75'
19
Нкада
Тимоти Нкада